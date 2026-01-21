Seguros da AXA suíça insuficientes para cobrir danos da tragédia de Crans-Montana

As apólices standard subscritas junto da Axa Suíça pelo bar Le Constellation e pela comuna Crans-Montana não vão ser suficientes para cobrir os prejuízos causados pelo incêndio que matou 40 pessoas e feriu 116 na noite de Ano Novo, segundo a seguradora. Especialistas estimam que o montante total de indemnizações possa atingir centenas de milhões de euros.

A Axa Suíça afirmou que tanto o bar Le Constellation como a comuna de Crans-Montana subscreveram seguros de responsabilidade civil “standard, usuais no setor, com um capital seguro limitado por contrato”, conforme avança o jornal Capital. No entanto, a seguradora não divulgou o teto máximo dessas obrigações.

“Em função das responsabilidades, os montantes de seguro previstos nas apólices subscritas pela comuna e pelo bar não serão provavelmente suficientes para assumir todos os danos financeiros sofridos pelas pessoas feridas e pelas famílias dos falecidos”, declarou a filial suíça da seguradora.

No entanto, uma fonte próxima ao caso disse ao jornal Capital que o contrato padrão de responsabilidade civil para o bar ou comuna é de 10 a 20 milhões de francos suíços, ou seja, entre 10,7 e 21,4 milhões de euros.

AXA suíça quer reunir para encontrar soluções

A seguradora decidiu propor então a criação de uma mesa redonda, onde todos os representantes das vítimas e das autoridades públicas, e seguradoras de responsabilidade civil, acidentes e doença, estejam presentes de forma a “definir soluções simples e viáveis a longo prazo, destinadas a cobrir os danos financeiros sofridos pelas pessoas feridas e pelas famílias dos falecidos”.

Custos de tratamento podem ultrapassar 130 milhões

Apenas os custos de tratamento dos 83 feridos ainda hospitalizados poderão ultrapassar os 130 milhões de francos suíços, segundo estimativas da Caixa Nacional Suíça de Seguro contra Acidentes (Suva).

“Os custos de tratamento são muito elevados no primeiro ano. Os custos dos cuidados intensivos podem variar em francos entre 540 mil e 1.080 mil euros “, explicou Nadia Gendre, responsável pela comunicação da Suva, citada pelo 20 minutes. A estes valores acrescem ainda os custos de reabilitação hospitalar e cuidados médicos a longo prazo, que podem atingir entre os 21.500 e 86.000 euros por ano, por vezes durante toda a vida, adianta o 24 heures.

Comuna pode enfrentar responsabilidade financeira

A comuna de Crans-Montana reconheceu falhas nos controlos de proteção contra incêndios, visto que desde 2019 que uma inspeção contra risco de incêndio não acontecia. Rainer Deecke, advogado especialista em responsabilidade civil, explicou ao jornal Watson que considera que a comuna “assume juridicamente uma parte de responsabilidade na catástrofe” e que, ao contrário de particulares ou seguradoras, “não existe um limite financeiro para reivindicações baseadas na responsabilidade do Estado perante uma coletividade pública”.

A verdade é que os recursos financeiros do casal que explora o bar são limitados. A apólice de seguro de responsabilidade civil profissional tem um limite máximo insuficiente, e o património privado não será suficiente para cobrir as despesas.

Assim, o município de Crans-Montana pode vir a ser responsabilizado pela reparação moral e pelos danos e prejuízos, segundo o advogado, devido a controlos insuficientes e à falta de aplicação das normas de proteção contra incêndios.

O Conselho de Estado do cantão de Valais decidiu prestar apoio financeiro às vítimas e às suas famílias.