Super-ricos foram os mais beneficiados com “borla” no IRS
Estudo divulgado pelo Banco de Portugal atesta que regime dos Residentes Não Habituais (RNH) teve “pouco impacto na atração de trabalhadores qualificados de baixos e médios rendimentos".
Os principais beneficiários do regime dos Residentes Não Habituais (RNH), em vigor desde 2009, foram trabalhadores com rendimentos muito elevados, de cerca de 380 mil euros por ano. Um valor que abrange os chamados “super-ricos”, que estão no topo 0,01% da distribuição de rendimentos em Portugal.
A conclusão é de um estudo divulgado recentemente pelo Banco de Portugal, que assinala que “a característica mais marcante do regime português é o facto de ter beneficiado uma fração significativa dos contribuintes com rendimentos muito elevados, no topo da distribuição dos rendimentos do trabalho”.
Os economistas Pedro Teles e Laura Alpizar atestam assim nesse estudo, citado esta quarta-feira pelo Jornal de Negócios (acesso pago) que a “borla fiscal” teve “pouco impacto na atração de trabalhadores qualificados de baixos e médios rendimentos, mas um impacto significativo nos rendimentos muito elevados”.
