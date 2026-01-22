32 marcas do setor segurador são distinguidas por ranking de marcas globais mais valiosas em 2026
Trinta e duas seguradoras estão entre as 500 marcas mais valiosas do mundo em 2026, segundo o ranking Brand Finance Global 500. A Allianz lidera, seguida pela UnitedHealthcare e pela Ping An.
Foram várias as marcas parte do setor segurador que foram distinguidas entre as 500 mais valiosas do mundo pelo relatório do “Brand Finance Global 500 2026”, consolidando a sua importância num mundo cada vez mais competitivo.
A Allianz Group, da Alemanha, destaca-se, liderando o setor na 21.ª posição global, seguida pela norte-americana UnitedHealthcare (24.ª). A chinesa Ping An também ocupa o pódio do setor segurador, aparecendo em 32.ª. Já a Progressive (86.ª) destaca-se graças aos seguros automóvel nos EUA, enquanto a chinesa China Life (104.ª) se destaca como uma das maiores seguradoras de vida do mundo, refletindo o enorme potencial do mercado interno chinês.
Outras norte-americanas incluem a Allstate (114.ª) e GEICO (123.ª), especializadas em seguros de propriedade e automóvel. Na Europa, a italiana Generali Group (131.ª) e a francesa AXA (132.ª) mantêm relevância, seguidas pela norte-americana Metlife (141.ª).
O mercado asiático mostra novamente a sua importância com a PICC (145.ª). Depois está a norte-americana Travelers (162.ª), CPIC (168.ª), LIC (169.ª) e AIA (174.ª). A Humana (191.ª) e a Zurich (201.ª) marcam também presença nesta lista, seguidas pela norte-americana Chubb (214.ª) e a norte-americana Prudential (241.ª).
Também a Aetna (243.ª) e a japonesa Nissay/Nippon Life Insurance (249.ª) são distinguidas, seguidas pela japonesa Dai-Ichi Life (296.ª), a britânica Aviva (305.ª), a japonesa Tokio Marine (306.ª) e a norte-americana The Hartford (311.ª).
Entre resseguradoras, estão a alemã Munich Re (357.ª), a norte-americana Cigna (359.ª) e a suíça Swiss Re (368.ª). Mercados emergentes são representados pela taiwanesa Cathay Life Insurance (407.ª), enquanto a alemã Hannover Re (436.ª), a norte-americana AIG (470.ª) e a espanhola MAPFRE (485.ª) reforçam o seu papel e mostram a sua solidez financeira.
O ranking confirma o setor segurador como pilar da economia global, oferecendo proteção financeira e estabilidade para milhões de pessoas e empresas.
