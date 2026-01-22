5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira o Governo reúne-se em Conselho de Ministros e o Banco de Portugal apresenta as estatísticas sobre o endividamento do setor não financeiro. Lá fora os líderes da UE reúnem-se em Bruxelas para discutir ameaças dos EUA e o Fórum Económico Mundial em Davos contará com a intervenção de Miranda Sarmento. Destaque ainda para os resultados do Bankinter.

Líderes da UE reúnem-se em Bruxelas para discutir ameaças dos EUA

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se numa cimeira extraordinária em Bruxelas, esta quinta-feira, para discutir as relações transatlânticas e analisar respostas comerciais e diplomáticas às ameaças dos Estados Unidos sobre a Gronelândia, depois de Trump ter afirmado em Davos que “não usará a força” na Gronelândia.

Reunião de Conselho de Ministros

O Governo reúne-se esta manhã de quinta-feira em Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, para debater a mobilidade. Segue-se uma conferência de imprensa pelas 15h30.

Endividamento do setor não financeiro e confiança do consumidor no Euro

O Banco de Portugal apresenta esta quinta-feira as estatísticas sobre o endividamento do setor não financeiro em novembro e será divulgada ainda a estimativa rápida da confiança do consumidor na Zona Euro, referente a janeiro.

Sarmento e chanceler alemão em Davos

Esta quinta-feira, o Fórum Económico Mundial, que termina dia 23 de janeiro, vai contar com as intervenções do secretário da energia norte-americano, Chris Wright, do chanceler alemão, Friedrich Merz, e dos presidentes da Indonésia, Prabowo Subianto, e da Síria, Ahmad al-Chareh. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, participa na “Reunião do Grupo de Líderes Europeus para o Aproveitamento dos Mercados Financeiros Europeus”.

Bankinter apresenta resultados

O Bankinter apresenta esta quinta-feira os resultados referentes a 2025. Em Portugal, os resultados do Bankinter crescem 2% até setembro para 157 milhões de euros. Em termos globais, até 30 de setembro, o grupo Bankinter alcançou lucros de 811,5 milhões de euros, 11% acima do valor registado há um ano.