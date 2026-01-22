Adotar IA “não é um bicho de sete cabeças”, mas em Portugal “decide-se muito devagar”

Jorge Portugal dirige a principal associação empresarial de inovação do país há cerca de uma década, o que lhe tem permitido um olhar privilegiado sobre os processos e a transformação tecnológica das empresas.

No quarto episódio do Podcast .IA, que todos os meses analisa como a inteligência artificial (IA) está a transformar um setor-chave da economia, o diretor-geral da COTEC alerta que em Portugal “decide-se muito devagar”. Isso provoca “um choque entre aquilo que é o potencial da IA” e a “capacidade efetiva” de tomar decisões melhores, mais rapidamente.

Este episódio conta ainda o caso exemplar da Somengil, uma empresa de Aveiro que fabrica e vende máquinas de lavagem industriais para os setores alimentar e farmacêutico. Tony Ventura, CEO, explica o processo de integrar IA num produto que já estava no mercado, presente em “cerca de 85 países”, e como convenceu os clientes a darem acesso aos dados.

Oiça aqui o 4.º episódio do Podcast .IA: