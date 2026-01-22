Americanos perto de venderem resort Penha Longa aos donos da Louis Vuitton

Private equity americano Carlyle Group está em negociações avançadas para venderem o resort de luxo à L Catterton, um veículo de investimento apoiado pelo grupo francês LVMH.

O Carlyle Group, fundo norte-americano de private equity, está perto de fechar a venda do Penha Longa Resort, um dos resorts de luxo mais emblemáticos de Sintra, avança a agência Bloomberg.

Segundo a agência, o Carlyle está em negociações com a L Catterton, um veículo de investimento apoiado pelo grupo de luxo francês LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton e Christian Dior, em parceria com a Cedar Capital Partners, estando o negócio numa fase avançada, embora ainda não esteja fechado.

O fundo americano comprou o resort de luxo em 2018 por cerca de 100 milhões de euros, juntamente com o fundo de private equity português Explorer.

As partes envolvidas no negócio recusaram comentar oficialmente.

O Penha Longa Resort & Hotel, em Sintra, está localizado no Parque Natural de Sintra-Cascais, em terrenos que antes pertenciam a um mosteiro do século XIV.

O resort tem mais de 209 quartos, apartamentos e suítes no total, um spa, piscinas, campos de ténis e campos de golfe de 27 buracos projetados por Robert Trent Jones Jr. Possui também vários restaurantes, incluindo opções com estrela Michelin.

É lá onde o Banco Central Europeu (BCE) realiza anualmente o Fórum BCE, um encontro que junta os principais líderes dos bancos centrais em todo o mundo.