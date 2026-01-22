Imobiliário

Americanos perto de venderem resort Penha Longa aos donos da Louis Vuitton

 ECO,

Private equity americano Carlyle Group está em negociações avançadas para venderem o resort de luxo à L Catterton, um veículo de investimento apoiado pelo grupo francês LVMH.

O Carlyle Group, fundo norte-americano de private equity, está perto de fechar a venda do Penha Longa Resort, um dos resorts de luxo mais emblemáticos de Sintra, avança a agência Bloomberg.

Segundo a agência, o Carlyle está em negociações com a L Catterton, um veículo de investimento apoiado pelo grupo de luxo francês LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton e Christian Dior, em parceria com a Cedar Capital Partners, estando o negócio numa fase avançada, embora ainda não esteja fechado.

O fundo americano comprou o resort de luxo em 2018 por cerca de 100 milhões de euros, juntamente com o fundo de private equity português Explorer.

As partes envolvidas no negócio recusaram comentar oficialmente.

O Penha Longa Resort & Hotel, em Sintra, está localizado no Parque Natural de Sintra-Cascais, em terrenos que antes pertenciam a um mosteiro do século XIV.

O resort tem mais de 209 quartos, apartamentos e suítes no total, um spa, piscinas, campos de ténis e campos de golfe de 27 buracos projetados por Robert Trent Jones Jr. Possui também vários restaurantes, incluindo opções com estrela Michelin.

É lá onde o Banco Central Europeu (BCE) realiza anualmente o Fórum BCE, um encontro que junta os principais líderes dos bancos centrais em todo o mundo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
EcoolHunter
Uma noite nas novas suítes do Penha Longa

Cascais ou Sintra são os nomes das novas suítes do Penha Longa Resort. Uma verdadeira varanda sobre o verde da Serra de Sintra, o mosteiro do séc. XIV e o Penedo.

Vanda Jorge,

Imobiliário
Carlyle fecha compra do Penha Longa Resort por 100 milhões

O luxuoso resort em Sintra passou para as mãos dos americanos do The Carlyle Group e da portuguesa Explorer Investments. Apesar disso, continuará a ser gerido pelo Ritz-Carlton.

Rita Neto,

Empresas
Penha Longa vendido ao Marriott por 100 milhões

Palco do encontro anual do Banco Central Europeu, o hotel, nas mãos do Deutsche Bank, vai ser vendido a uma "joint-venture" formada pela Carlyle e o Marriott.

ECO,