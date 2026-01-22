Mercado Ibérico

Angelini Pharma, entre as melhores empresas para se trabalhar em Espanha após obter a certificação Top Employer 2026

A Angelini Pharma foi nomeada pelo sétimo ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar na Espanha, após obter a certificação Top Employer 2026.

De acordo com um comunicado, este reconhecimento distingue as organizações que se destacam pela qualidade das suas políticas e práticas de gestão de pessoas e pela sua contribuição para a criação de ambientes de trabalho sólidos, inclusivos e sustentáveis.

No caso da Angelini Pharma, a certificação «reforça o seu compromisso com um modelo de trabalho centrado no bem-estar, no desenvolvimento profissional e na participação ativa das pessoas que fazem parte da empresa».

A certificação Top Employer baseia-se na avaliação realizada através do HR Best Practices Survey, que analisa mais de 20 áreas-chave agrupadas em seis grandes domínios, tais como a estratégia de pessoas, o ambiente de trabalho, a atração e desenvolvimento de talentos, a aprendizagem, a diversidade, a equidade e a inclusão, e o bem-estar. Na edição de 2026, mais de 2.500 empresas de 131 países obtiveram este reconhecimento.

Segundo o diretor-geral da Angelini Pharma Espanha, Daniel Gheorghe, receber esta certificação pelo sétimo ano consecutivo «impulsiona a empresa a continuar avançando na consolidação de uma cultura em que as pessoas possam se desenvolver, agregar valor e se sentir parte de um projeto com propósito, focado em melhorar a vida dos pacientes».

