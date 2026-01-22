Apagão “não serviu de travão ao investimento”, garante Pedro Vasconcelos, CEO da EDP Ibéria

Esta semana decorre, em Davos, na Suíça, o encontro anual do Fórum Económico Mundial. A EDP está representada no evento pelo CEO, Miguel Stilwell de Andrade, e o pelo administrador e CEO da EDP Ibéria, Pedro Vasconcelos. A elétrica portuguesa tem aproveitado o evento para promover a discussão sobre os desafios do seu setor, bem como o papel das renováveis na competitividade e reindustrialização mundiais. Neste sentido, o administrador da EDP e CEO da EDP Ibéria, Pedro Vasconcelos, frisa que “O apetite por data centers na Península Ibérica continua muito forte”, não tendo o apagão ibérico servido de travão ao investimento. Contudo, alerta que é preciso executar, e que Portugal o está a fazer com menos ritmo que o país vizinho, com o qual forma um bloco competitivo, mas do qual também é concorrente.

A semana em Davos começou, para as energéticas EDP, Galp, Iberdrola, Moeve, Naturgy e Repsol, com uma reunião que teve lugar esta segunda-feira, no âmbito da Iniciativa Ibérica para a Indústria e Transição Energética (IETI). Estas empresas querem “mais execução” para que a Península Ibérica tenha um papel central na reindustrialização da Europa.

Questionado sobre se as recentes alterações em Portugal favorecem a execução de projetos energéticos, olhando à criação da Agência para o Clima e a Agência para a Geologia e Energia, Vasconcelos afirma que “Portugal deu passos certos com a criação da ApC e, agora, da AGE no sentido de uma maior coordenação e previsibilidade“. Assim, vê como necessário traduzir a nova arquitetura institucional em resultados, através de prazos certos, métricas públicas e accountability para projetos energéticos e de grande consumo. “Se o fizermos, Portugal capta mais indústria e consolida novos setores como data centers, baterias, hidrogénio e biocombustíveis”.

“O apetite por data centers na Península Ibérica continua muito forte”, pois “o apagão ibérico foi um stress test do sistema, não um travão ao investimento”, garante o administrador, quando questionado se o apagão havia abalado o apetite para instalar centros de dados na Península Ibérica.

No seu entender, o apagão evidenciou apenas que é preciso acompanhar a eletrificação de redes mais modernas, mais interligações, mais armazenamento e maior capacidade de resposta do sistema. “Hoje, o maior risco não está na procura, mas sim no desfasamento entre o ritmo das renováveis e a modernização das redes“, alerta, apontando que existem, atualmente 4 terawatts de projetos, a nível global, que aguardam ligação à rede.

Neste sentido, a EDP está a investir 12 mil milhões de euros até 2028, incluindo 3,6 mil milhões em redes e 7,5 mil milhões em eólica, solar e armazenamento, de forma a ligar nova capacidade limpa e “dar previsibilidade a clientes intensivos como os operadores de cloud e inteligência artificial, explica o gestor. Só em 2024, os data centers representaram 45% dos contratos renováveis (PPA) da EDP, “um sinal claro de uma tendência estrutural em que Portugal e Espanha estão bem posicionados para liderar“, tendo em conta a energia renovável abundante, os preços industriais competitivos e o acesso direto aos grandes mercados digitais.

No quadro ibérico, na primeira metade de 2025, os preços de eletricidade para a indústria foram 29% abaixo da média da União Europeia em Portugal e 27% abaixo em Espanha. “Esta realidade melhora a competitividade de grandes consumidores e atrai novas cadeias de valor”, assinala. O que falta é licenciamento mais rápido e simples, incentivos adequados à flexibilidade do sistema, mais investimento nas redes e interligações, e um melhor alinhamento entre a política fiscal e a energética.

“Em conjunto com Espanha, Portugal integra um bloco ibérico capaz de liderar a nova indústria limpa europeia, mas está simultaneamente em concorrência permanente com o país vizinho“, contrapõe, contudo, Vasconcelos. Em 2025, Espanha conseguiu adicionar dez vezes mais capacidade renovável do que Portugal – uma diferença de 9 gigawatts (GW) para 900 megawatts (MW) – “o que reforça a urgência de o país acelerar o desenvolvimento de projetos para não perder atratividade face aos seus concorrentes mais próximos”.

Confiança nos EUA mantém-se

Em Davos, esta quarta-feira, o presidente Donald Trump dedicou um tempo relevante do seu discurso a criticar o uso de eólicas, afirmando que estragam a paisagem, matam pássaros, e que só pessoas “estúpidas” as compram. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos o principal destino de investimento da EDP até 2028.

Mas Pedro Vasconcelos desdramatiza o risco que a postura de Trump representa para as condições de investimento neste país: “O setor pode ter incertezas – como qualquer setor dependente de enquadramentos regulatórios -, mas a tendência estrutural é inequívoca: os Estados Unidos precisam de mais energia limpa, mais flexibilidade, mais redes e mais armazenamento”. Isto, tendo em conta que as reováveis são a forma “mais rápida, acessível e competitiva” de responder ao aumento da procura de energia. “Mantemos total confiança no mercado norte‑americano“, indica.

Nos EUA, a EDP possui quase 90 projetos em operação, estando presente há mais de 15 anos, com mais de mil colaboradores no terreno, cadeia de abastecimento local.