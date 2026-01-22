Aumento de capital da Lusa é para financiar a modernização da agência de notícias

O ministro da Presidência, Leitão Amaro, garantiu esta quinta-feira em Lisboa que o aumento de capital da Lusa realizado em dezembro não se destina a um “plano de cortes”, mas ao financiamento do programa de modernização da agência de notícias.

“O aumento de capital já realizado é para financiar o plano de modernização, que não é um plano de cortes. A Lusa não tem nenhum problema de sustentabilidade financeira”, afirmou Leitão Amaro, na apresentação do anuário da agência Lusa, em Lisboa. No final de dezembro, foi aprovado um aumento de capital no montante de cinco milhões de euros, com a realização integral do capital em 2025.

O governante insistiu que o objetivo passa por ter mais recursos, meios tecnológicos e equipamentos, o que sublinhou ser também um desafio para o novo Conselho de Administração da empresa, liderado por Joaquim Carreira. O ministro aproveitou ainda a ocasião para anunciar que pretende, antes de a Lusa celebrar o seu 40.º aniversário, em dezembro deste ano, renegociar o contrato de serviço público, com um aumento da dotação anual.

Na abertura da sessão, Leitão Amaro defendeu ainda que o Governo está a fazer “o maior reforço da capacidade de ação da empresa” de que há memória, sublinhando que em causa estão 2,5 milhões de euros que o Estado aplicou na compra da parte da empresa que não era pública, a que se somam, cinco milhões de euros do aumento de capital e, pelo menos, dois milhões de euros referentes à indemnização compensatória.

O ministro disse que este investimento é justificado pelo mérito da agência, referindo que existe uma perceção, do Governo, mas também dos portugueses, do valor da empresa. “Reconhecemos que temos de permitir à Lusa ter asas, estar em mais sítios […], dar o salto para o digital e poder ter um lugar e um papel único no mundo”, acrescentou.

Por outro lado, notou que foi também nesse sentido que o Governo quis mudar o modelo de governação da Lusa, alargando o Conselho de Administração, com “pessoas que não são de partidos”. No que se refere ao que classificou como “mecanismos de defesa”, Leitão Amarro afirmou que o Conselho Consultivo previsto para a agência vai juntar stakeholders (partes interessadas), os próprios jornalistas, o “poder político plural”, através da Assembleia da República, e os clientes.

A isto soma-se o escrutínio parlamentar porque “mais tarde ou mais cedo” há mudanças políticas e é preciso ter mecanismos “que se opõem entre si” para que exista uma pluralidade de olhares. O Ministério da Presidência anunciou, em 12 de janeiro, a recondução de Joaquim Carreira, para um novo mandato de quatro anos, enquanto presidente do Conselho de Administração da Lusa, cargo que ocupa desde 2021.

O Governo anunciou também a entrada de dois novos membros executivos – Luis Ferreira Lopes e Ana Alves, que vão assumir as vice-presidências da Lusa. No final de dezembro de 2025, foi aprovado um aumento de capital de cinco milhões de euros, montante destinado ao financiamento do plano de modernização da Lusa, que inclui a transformação digital e o reforço da eficiência dos serviços.

Em novembro, o Estado passou a deter a totalidade do capital da Lusa e foi aprovado um projeto de novos estatutos, que alterou o modelo de governação.