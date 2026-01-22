Bankinter ainda só usou 30% da garantia pública mas já pensa em reforço

O Bankinter já usou 30% da sua quota de 60 milhões de euros da linha de garantia do Estado no crédito à habitação para jovens, lançada há um ano, mas ambiciona mais e pretende pedir um reforço ao Governo.

“O nosso objetivo é consumir 100% da garantia. Se houver a opção para pedir mais, também o faremos”, declarou o administrador financeiro do banco espanhol, Jacobo Díaz, em conferência de imprensa.

Aos jornalistas, Jacobo Díaz frisou que a linha de garantia pública para os jovens “interessa muito” ao Bankinter.

O Bankinter anunciou esta quinta-feira resultados recorde de 1,1 mil milhões de euros relativos a 2025, um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior. O resultado do negócio em Portugal cresceu 7% para 210 milhões de euros, contribuindo com cerca de 5% para o resultado do grupo financeiro espanhol.

Em Portugal, a carteira de crédito cresceu 9% para 11 mil milhões de euros, dos quais 7,4 mil milhões correspondem a empréstimos da banca comercial (subida de 11%) e 3,5 mil milhões da banca de empresas (subida de 5%) No que toca a depósitos, cresceram 8% para 10 mil milhões.

A CEO Gloria Ortiz destacou o “forte crescimento” da atividade portuguesa e também elogiou o bom desempenho da economia. Voltou a descartar qualquer aquisição. “O nosso crescimento é orgânico”, disse em relação a Portugal, mas também a Espanha e Irlanda, geografias onde está presente.