Bankinter atinge lucro recorde superior a mil milhões em 2025. Portugal contribui com mais 6% para as receitas

⚡ ECO Fast O Bankinter anunciou um lucro recorde de 1.090 milhões de euros em 2025, marcando um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior.

As receitas totais do banco superaram os três mil milhões de euros, com Portugal a contribuir com 367 milhões, um aumento de 6% face a 2024.

O lucro antes de impostos em Portugal cresceu 7%, refletindo um desempenho positivo e um rácio cost-to-income de 33%, superior ao de Espanha.

O Bankinter informou esta quinta-feira que fechou 2025, ano em que assinalou o 60.º aniversário, com um lucro recorde de 1.090 milhões de euros, um crescimento de 14,4% face ao ano anterior. O negócio do banco em Portugal contribuiu com receitas de 367 milhões de euros para o resultado , mais 6% face a 2024.

Foi a primeira vez que o Bankinter fechou um ano com lucros superiores a mil milhões, mas também a primeira vez que as receitas totais superaram a fasquia dos três mil milhões, ao atingirem 3.047 mil milhões de euros, segundo a instituição.

“O Grupo Bankinter encerrou 2025 com um crescimento de dois dígitos nos lucros, que pela primeira vez ultrapassaram a marca dos 1.000 milhões de euros, impulsionado por um mix comercial cada vez mais diversificado em todos os negócios e geografias em que o banco opera, e por um foco estratégico em produtos e atividades de maior valor acrescentado”, anunciou em comunicado divulgado no site do regulador espanhol dos mercados, a Comissión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Foi um ano muito positivo em todos os indicadores do balanço, com crescimento tanto na carteira de empréstimos como nos fundos de clientes, particularmente aqueles geridos fora do balanço, que encerraram mais um ano recorde”, adiantou.

Enquanto a Espanha continua a dar o maior contributo para o rendimento bruto entre os vários mercados geográficos em que o Bankinter opera, outros mercados estão a aumentar gradualmente a sua contribuição, incluindo Portugal e, em particular, a Irlanda, explicou.

Lucros antes de impostos em Portugal avançam 7%

Em relação ao negócio em Portugal, referiu que os créditos e outros valores a receber cresceram 9%, para 11 mil milhões de euros. “Os fundos de retalho ascenderam a 10 mil milhões de euros no final do ano, um aumento de 8%, enquanto os fundos geridos fora de balanço, acrescidos dos ativos sob custódia, registaram um crescimento anual ainda mais forte do que em Espanha, aumentando 28% até atingirem 11 mil milhões de euros”.

O lucro antes de impostos do Bankinter Portugal em 2025 ascendeu a 210 milhões de euros (+7%). Esta área de negócio alcançou igualmente um rácio cost-to-income de 33%, “superando o rácio registado em Espanha”, sublinhou.

Numa apresentação, também divulgada no site da CNVM, o banco adiantou que a margem financeira em Portugal, ou seja a diferença entre os ganhos e os custos com juros, foi de 285 milhões de euros, mais 3% do que em 2024.

A quota de mercado de novos créditos à habitação do banco em Portugal foi de 5%, em linha com Espanha, mas ligeiramente abaixo do 7% na Irlanda.

