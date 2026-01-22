Beazley recusa proposta da Zurich pela quinta vez

A seguradora Beazley rejeitou a proposta de aquisição da Zurich Insurance Group , no valor de cerca de 9 mil milhões de euros , no mais recente capítulo da tentativa do gigante suíço de comprar a seguradora britânica especializada.

A Beazley afirmou que o seu conselho de administração rejeitou por unanimidade a mais recente proposta em numerário da Zurich, de 1.280 pence por ação, “por considerar que subavalia de forma material” a empresa e as suas perspetivas de longo prazo, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Se fizer sentido para os nossos acionistas realizar uma transação, então faremos uma transação”, afirmou o CEO da Beazley, Adrian Cox, a um jornal “mas tem de ser um preço de Premier League para uma empresa de Premier League”.

A rejeição da Beazley e o argumento da proposta “subavaliar materialmente” foi refoçado pela administração liderada por Cox. Destacou cinco forças-chave: um histórico consistente de criação de valor para os acionistas, excelência em subscrição de riscos, liderança no segmento de ciberseguros, geração superiores de retornos, e capital e reservas robustos.

A proposta apresentada há uma semana pela Zurich foi a quinta abordagem ao tema ao longo de mais de um ano, segundo o CEO da seguradora suíça, Mario Greco.

Cotada na Bolsa de Londres e fazendo parte do índice FT100, as ações da Beazley subiram mais de 40% de 820 para 1.140 pence logo após a anúncio da proposta da Zurich que propunha 1.280 pence por ação.

O valor da Beazley está em cerca de 9 mil milhões de euros, segundo a proposta da Zurich, mas ainda assim a administração Cox mantém a porta aberta a mais negociações. Com um free float de quase 98% das suas ações, a Beazley tem como maiores acionistas a BlackRock com 4,8%, a MFS com 4,4% e, acima de 3% de participação, estão ainda a Wellington Management, Massachusetts Financial, Platinum e Vanguard.