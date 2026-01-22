Trabalho

CGTP convoca manifestação nacional para 28 de fevereiro contra alterações à lei laboral

  • Lusa
  • 19:00

Conselho Nacional da CGTP decidiu ainda "realizar uma ação de mobilização geral, por mais salário e direitos para uma vida digna, contra o aumento do custo de vida e pela retirada do pacote laboral".

A CGTP convocou para 28 de fevereiro uma manifestação nacional, em Lisboa e no Porto, contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e promete “dar continuidade à luta”, anunciou o secretário-geral da central sindical.

“No próximo dia 28 de fevereiro, realizaremos uma grande manifestação nacional descentralizada, em Lisboa e Porto, no sentido de dar continuidade ao combate a este pacote laboral”, afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em conferência de imprensa, após a central sindical ter reunido o seu Conselho Nacional.

O Conselho Nacional da CGTP decidiu ainda “realizar uma ação de mobilização geral, por mais salário e direitos para uma vida digna, contra o aumento do custo de vida e pela retirada do pacote laboral”, que vai iniciar-se a 9 de fevereiro e tem como “objetivo a realização de plenários, de ações de rua, de concentrações, de manifestações e de greves [setoriais]” que levem à preparação e “mobilização dos trabalhadores” para a manifestação nacional, acrescentou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CGTP convoca manifestação nacional para 28 de fevereiro contra alterações à lei laboral

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo não fixa prazo para levar lei laboral ao Parlamento

Isabel Patrício,

Ministro da Presidência garante que Governo está "muito empenhado" na reforma da lei do trabalho e em dar "oportunidade" à Concertação Social nesse processo.