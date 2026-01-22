CMS Portugal assessora Grupo Pestana na comercialização do Pestana Comporta

A CMS Portugal assessorou o Grupo Pestana na comercialização do empreendimento Pestana Comporta. O acompanhamento jurídico prestado incluiu a fase de comercialização, assegurando a estruturação legal da operação e a conformidade do projeto com o enquadramento jurídico aplicável aos empreendimentos turísticos e imobiliários.

A equipa que esteve envolvida na operação foi liderada pelo sócio coordenador da área de imobiliário João Pinheiro da Silva e contou ainda com a participação da associada sénior Sandra Teixeira Arsénio, do associado Carlos Henriques Saraiva e do estagiário Duarte Castro Rodrigues.

“Assessorar esta operação reflete a capacidade e know-how da área de prática de imobiliário da CMS Portugal em projetos como este, que revelam uma grande aposta do Grupo Pestana em projetos turísticos de elevada qualidade, alinhados com as características únicas do território onde se inserem, contribuindo para a valorização da Comporta enquanto destino turístico de excelência, tanto a nível nacional como internacional”, sublinha em comunicado João Pinheiro da Silva.