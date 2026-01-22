Corum Investments capta 17,5 milhões em Portugal em 2025

A Corum Investments captou 17,5 milhões de euros em Portugal em 2025, tendo atualmente cerca de 90 milhões de euros de ativos em gestão, com o objetivo de atingir este ano os 100 milhões.

A captação de investimento em Portugal subiu 33% face ao ano anterior, segundo anunciou esta quinta-feira a sociedade de investimento imobiliário, adiantando que tem 900 clientes no país, estando próximo dos mil.

Na apresentação de resultados realizada esta quinta-feira em Lisboa, o diretor comercial da Corum, Marcelo Capitão, salientou que um dos principais objetivos para este ano é “ultrapassar os 100 milhões de euros” em ativos em gestão, que é um “marco interessante”.

A Corum, que tem três fundos imobiliários e é especializada na aquisição de imóveis comerciais, perspetiva conseguir captar investidores através da venda direta, estando também no processo de tentar ter distribuição através da banca.

No que diz respeito às perspetivas para aquisições em Portugal neste ano, os responsáveis apontam que Portugal é um mercado pequeno, com poucas operações ao ano, mas onde se renovam vários contratos, sendo que os ativos no país são principalmente no retalho e na logística.

Uma das aquisições de destaque em Portugal no ano passado foi um edifício na Azambuja que é um parque logístico da Worten, por um valor de cerca de 36 milhões de euros.

Já o grupo Corum, sediado em Paris, tem no total 9,6 mil milhões de euros em poupanças sob gestão e 152 mil clientes.