CP vai ter até 20 comboios para a alta velocidade. Investimento soma 584 milhões

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a autorização para a CP adquirir até 20 automotoras para o serviço de alta velocidade ferroviária, com o objetivo de preparar a empresa para “assumir uma posição dominante”.

As novas automotoras — 12 com opção e compra de mais 8 unidades — representam um investimento de 584 milhões de euros, terão 500 lugares e permitirão viajar a velocidades até 300 km/hora, indica a apresentação disponibilizada pelo Executivo.

O Governo pretende criar um “novo operador dedicado” para o serviço de alta velocidade e “preparar a CP para assumir uma posição dominante”. Pretende ainda que a CP desenvolva uma operação internacional.

A CP já tem em curso o contrato de aquisição de 117 automotoras ao consórcio Alstom/DST, por 746 milhões, tendo a empresa de comboios sido mandatada pelo Governo para adquirir mais 36 unidades, num investimento adicional de 318 milhões de euros. A entrega das 55 unidades regionais e 98 urbanas foi acelerada, passando a última entrega de 2033 para 2031.

Em dezembro a CP recebeu a primeira automotora nova em mais de 20 anos. É o primeiro de 22 novos comboios que vão reforçar o serviço regional e representam um investimento total de 158 milhões de euros.

Tudo somado, a CP poderá receber até 195 novas automotoras, num investimento que ascende a 1.488 milhões de euros.