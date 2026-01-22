Fiscalidade

De fevereiro a agosto, consulte os prazos do IRS este ano

  • ECO
  • 17:56

Até ao início de março, há uma data importante: o prazo para validar as faturas do ano anterior no portal E-fatura. Entrega da declaração decorre entre abril e junho.

A Autoridade Tributária e Aduaneira publicou as diretrizes para não se perder no calendário do IRS referente aos rendimentos de 2025. Até ao início de março, há uma data importante: o prazo para validar as faturas do ano anterior no portal E-fatura. A entrega da declaração deste imposto está prevista para o período compreendido entre 1 de abril e 30 de junho de 2026.

Até 16 de fevereiro

Duração ou cessação do contrato de arrendamento

Comunique a duração ou cessação do contrato de arrendamento de longa duração e usufrua de benefício fiscal do IRS.

Até 2 de março

Comprovativo da escola, validação das faturas, família, rendas, despesas de educação

  • Entregue o documento comprovativo da frequência em estabelecimento de ensino, caso seja estudante dependente com rendimentos no âmbito da categoria A provenientes de contrato de trabalho, ou categoria B, provenientes de contrato de prestação de serviços.
  • Verifique ou comunique as faturas relativas ao ano anterior, tendo em vista as deduções à coleta do IRS e afete à atividade empresarial ou profissional as despesas e encargos relacionados, no e-Fatura.
  • Consulte e atualize os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes, atualizado a 31 de dezembro de 2025.
  • Comunique através da Declaração Modelo 44, todas as rendas que recebeu dos inquilinos. A obrigação abrange todos os titulares de rendimentos da categoria F do IRS que estejam dispensados e não tenham optado pela emissão do recibo de renda eletrónico.
  • Comunique as despesas de educação dos estudantes que integram o agregado familiar pela frequência de estabelecimento de ensino situado num território do interior ou região autónoma.
  • Comunique os encargos relativos a rendas para habitação permanente em resultado da transferência da sua residência permanente para um território interior do país.

O prazo legal é até ao final de fevereiro, mas como em 2026 coincide com um dia não útil, o termo do prazo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte.

De 16 a 31 de março

Consulta de despesas dedutíveis e reclamação em caso de erro

  • Consulte as despesas para dedução à coleta do IRS apuradas pela AT. Caso verifique alguma omissão ou inexatidão – despesas de saúde e de formação e educação, encargos com imóveis e encargos com lares – reclame as despesas gerais e/ou as faturas.

Até ao final de março

Consignação

  • Comunique a entidade à qual pretende consignar o IRS e/ou IVA

De abril a junho

Entrega da declaração

  • Confirme o IRS automático ou entregue a declaração modelo 3 de rendimentos.

Até 31 de agosto

Reembolso ou pagamento

  • Receba o reembolso ou efetue o pagamento. Este prazo está previsto para as declarações entregues dentro do prazo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

De fevereiro a agosto, consulte os prazos do IRS este ano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Super-ricos foram os mais beneficiados com “borla” no IRS

ECO,

Estudo divulgado pelo Banco de Portugal atesta que regime dos Residentes Não Habituais (RNH) teve “pouco impacto na atração de trabalhadores qualificados de baixos e médios rendimentos".

1