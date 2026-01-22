DLA Piper muda-se para o Marquês de Pombal

A sociedade de advogados Global DLA Piper prepara a mudança de instalações em Portugal. O novo edifício da DLA Piper Portugal situa-se na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, e deverá estar concluído no segundo semestre de 2027. Atualmente, o escritório situa-se no Chiado, em Lisboa.

O edifício é propriedade do Fundimo – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, gerido e representado pela Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A., com a qual a DLA Piper mantém uma relação há mais de 18 anos. Nos últimos dois anos, ambas as entidades, têm vindo a trabalhar no planeamento da remodelação total deste edifício, com uma área global de 4.500 m2, localizado na Praça Marquês de Pombal, nos números 15 e 16.

O novo escritório da DLA Piper Portugal é “a consolidação de uma trajetória de crescimento sustentado em Portugal e um sinal inequívoco da aposta estratégica no mercado português. O novo escritório será reabilitado de acordo com os mais exigentes critérios de inovação e de sustentabilidade, constituindo um catalisador do trabalho colaborativo e uma alavanca de suporte em Portugal para os demais 40 países, em cinco continentes, em que a DLA Piper está presente”, segundo comunicado do escritório.

Nuno Azevedo Neves, Country managing martner da DLA Piper Portugal, comenta: “Vemos com muito entusiasmo a mudança para um edifício com uma localização única – na Praça Marquês de Pombal – que podemos moldar em linha com os nossos standards internacionais de inovação e sustentabilidade e que, por um lado, representa o nosso crescimento em Portugal e que, por outro lado, projeta a nossa ambição para o futuro, destacando a importância geoestratégica que o nosso país assume no panorama económico e financeiro internacional. Estou convicto de que este espaço oferecerá uma experiência de excelência aos nossos Clientes, à nossa equipa e à nossa comunidade”.

Luís Filipe Carvalho, Head of Real Estate da DLA Piper Portugal, destaca “a complexidade do projeto e da obra sobre uma peça única e destacada no centro da Praça Marquês de Pombal, sem edifícios contíguos, conferindo um futuro posicionamento de excelência à DLA Piper em Portugal”.

Sérgio Meireles, Head of Real Estate Investment na Caixa Gestão de Ativos, afirma: “A DLA Piper é arrendatária do Fundo Fundimo há mais de 18 anos e esta decisão de continuar a confiar num ativo do Fundo para a sua nova sede em Portugal representa um forte voto de confiança numa relação construída ao longo do tempo com base em proximidade, exigência e alinhamento estratégico. A escolha deste edifício na Praça Marquês de Pombal — um ativo verdadeiramente distintivo, integralmente reabilitado, com escala, centralidade e padrões de excelência ao mais alto nível — materializa a visão de longo prazo do Fundo e consolida este imóvel como mais um ativo relevante do seu portefólio. É particularmente gratificante ver esta relação histórica projetar-se agora em mais um projeto emblemático, que sela a continuidade da parceria entre o Fundo Fundimo e a DLA Piper.”