EDP produziu mais 12% de eletricidade em 2025 à boleia do sol e vento

A produção de eletricidade da EDP aumentou 12% em 2025, totalizando os 64 TWh, à boleia da produção eólica e solar. De resto, as energias renováveis representaram 90% da produção total do ano passado, adianta a elétrica liderada por Miguel Stilwell d’Andrade em comunicado enviado ao mercado com os dados provisionais do ano passado.

A produção eólica e solar aumentou 12% em termos homólogos para 41 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e Brasil), uma subida que se deveu sobretudo ao aumento da capacidade instalada – apesar de os recursos eólicos e solares terem estado 5% abaixo da média de longo prazo e 9% abaixo no último trimestre.

No que toca à produção hídrica, a EDP atingiu os 12 TWh, “ficando 2,2 TWh acima do esperado”. A EDP diz mesmo que “2025 foi marcado por fortes recursos hídricos, 31% acima da média histórica vs.16% em 2024” e o início do ano também está a ser positivo.

“Os níveis de reservatórios situavam-se em aproximadamente 60% e aumentaram para 76% no final de dezembro de 2025, atingindo um recorde nos últimos 10 anos para esta altura do ano”, refere.

No mesmo sentido, também a produção térmica aumentou com o impulso de ciclos combinados de gás, “fruto do crescimento da procura por serviços complementares na sequência da interrupção de fornecimento de energia elétrica na Península Ibérica ocorrida a 28 de abril”.

A EDP refere que, após o ‘apagão’, “fontes de energia flexíveis como o gás foram priorizadas para reforçar a resiliência do sistema elétrico e garantir a segurança do abastecimento de energia”. A EDP apresenta resultados no dia 25 de fevereiro.