Capital Verde

EDP produziu mais 12% de eletricidade em 2025 à boleia do sol e vento

  • ECO
  • 19:27

As energias renováveis representaram 90% da produção total da elétrica nacional no ano passado.

A produção de eletricidade da EDP aumentou 12% em 2025, totalizando os 64 TWh, à boleia da produção eólica e solar. De resto, as energias renováveis representaram 90% da produção total do ano passado, adianta a elétrica liderada por Miguel Stilwell d’Andrade em comunicado enviado ao mercado com os dados provisionais do ano passado.

A produção eólica e solar aumentou 12% em termos homólogos para 41 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e Brasil), uma subida que se deveu sobretudo ao aumento da capacidade instalada – apesar de os recursos eólicos e solares terem estado 5% abaixo da média de longo prazo e 9% abaixo no último trimestre.

No que toca à produção hídrica, a EDP atingiu os 12 TWh, “ficando 2,2 TWh acima do esperado”. A EDP diz mesmo que “2025 foi marcado por fortes recursos hídricos, 31% acima da média histórica vs.16% em 2024” e o início do ano também está a ser positivo.

“Os níveis de reservatórios situavam-se em aproximadamente 60% e aumentaram para 76% no final de dezembro de 2025, atingindo um recorde nos últimos 10 anos para esta altura do ano”, refere.

No mesmo sentido, também a produção térmica aumentou com o impulso de ciclos combinados de gás, “fruto do crescimento da procura por serviços complementares na sequência da interrupção de fornecimento de energia elétrica na Península Ibérica ocorrida a 28 de abril”.

A EDP refere que, após o ‘apagão’, “fontes de energia flexíveis como o gás foram priorizadas para reforçar a resiliência do sistema elétrico e garantir a segurança do abastecimento de energia”. A EDP apresenta resultados no dia 25 de fevereiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDP produziu mais 12% de eletricidade em 2025 à boleia do sol e vento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CGTP convoca manifestação nacional para 28 de fevereiro

Lusa,

Conselho Nacional da CGTP decidiu ainda "realizar uma ação de mobilização geral, por mais salário e direitos para uma vida digna, contra o aumento do custo de vida e pela retirada do pacote laboral".