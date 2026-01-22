Cultura

Filme “Sinners” bate recorde com 16 nomeações para os Óscares

 Lusa,

O anterior recorde de nomeações fixava-se em 14 e era partilhado por três filmes: "Eva" (1950), de Joseph L. Mankiewicz, "Titanic" (1997), de James Cameron, e "La La Land", de Damien Chazelle.

O filme “Sinners”, de Ryan Coogler, bateu o recorde de nomeações para os Óscares com 16 de um total de 24 categorias possíveis, anunciou esta quinta-feira a organização.

O filme, com Michael B. Jordan no papel principal de dois gémeos, está nomeado para Melhor Filme, Melhor Ator Principal, Melhor Ator Secundário — Delroy Lindo –, Melhor Atriz Secundária — Wunmi Mosaku –, Melhor Fotografia –Autumn Durald Arkapaw –, Melhor Realização, Melhor Argumento — também por Ryan Coogler–, entre outras.

O anterior recorde de nomeações fixava-se em 14 e era partilhado por três filmes: “Eva” (1950), de Joseph L. Mankiewicz, “Titanic” (1997), de James Cameron, e “La La Land”, de Damien Chazelle.

O segundo mais nomeado para a 98.ª edição dos prémios do cinema de Hollywood é “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, com 13, tendo Leonardo DiCaprio sido nomeado para Melhor Ator Principal, e Benicio del Toro e Sean Penn para Melhor Ator Secundário, enquanto Teyana Taylor foi indicada para Melhor Atriz Secundária. Thomas Anderson está nomeado também para Melhor Realização e para Melhor Argumento Adaptado, enquanto Michael Bauman concorre para Melhor Fotografia.

Para além de “Sinners” e “Batalha Atrás de Batalha”, a categoria de Melhor Filme fica completa com “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, “F1”, de Joseph Kosinski, “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, “Hamnet”, de Chloe Zhao, “Marty Supreme”, de Josh Safdie, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, e “Train Dreams”, de Clint Bentley.

Já a categoria de Melhor Ator Principal inclui ainda Timothée Chalamet, por “Marty Supreme”, Ethan Hawke, por “Blue Moon”, e Wagner Moura, em “O Agente Secreto”.

Para Melhor Atriz Principal concorrem Jessie Buckley, por “Hamnet”, Rose Byrne, por “If I had legs I’d kick you”, Kate Hudson, com “Song Sung Blue”, Renate Reinsve, com “Valor Sentimental” e Emma Stone, em “Bugonia”.

“Valor Sentimental”, de Joachim Trier, está representado em todas as categorias de interpretação, exceto a de Melhor Ator Principal, uma vez que Stellan Skarsgard foi nomeado para Melhor Ator Secundário e Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas foram indicadas para Melhor Atriz Secundária. Trier foi também nomeado para Melhor Realização e Melhor Argumento Original, para além de o filme estar nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, acumulando um total de nove.

“Valor Sentimental” e “O Agente Secreto” são os 12.º e 13.º filmes de língua não-inglesa a serem nomeados para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional no mesmo ano, sendo que apenas “Parasita”, de Bong Joon Ho, conquistou ambas as categorias.

Segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, este ano está nomeado um número recorde de mulheres (74), incluindo Chloé Zhao para Melhor Realização e a primeira equipa de Som integralmente feminina, composta por Amanda Villavieja, Laia Casanovas e Yasmina Praderas, nomeada por “Sirat”.

A 98.ª edição dos Óscares vai acontecer no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos da América. A cerimónia vai voltar a ser apresentada pelo humorista Conan O’Brien.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Filme “Sinners” bate recorde com 16 nomeações para os Óscares

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Negócios +M
Paramount prorroga prazo da OPA sobre a Warner Bros

Em dezembro passado, a multinacional dirigida por David Ellison já havia prorrogado por um mês o prazo da sua oferta pública de aquisição.

Lusa,

Media
Globos de Ouro dominados pela Warner e pela Netflix

Num cenário em que a compra da Warner pela Netflix paira no setor, a Warner Bros conquistou seis globos de ouro no cinema e a Netflix foi galardoada com cinco globo de ouros na televisão.

+ M, Lusa,

Ideias +M
“Banzo” é o candidato de Portugal aos Óscares

Na corrida estavam ainda as longas-metragens "Hanami", de Denise Fernandes, "Os Papéis do Inglês", de Sérgio Graciano, "Sobreviventes", de José Barahona, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco.

Lusa,