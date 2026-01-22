França interceta petroleiro de frota fantasma russa no Mediterrâneo

A Marinha francesa intercetou esta quinta-feira no mar Mediterrâneo um petroleiro suspeito de pertencer à chamada “frota fantasma” que financia a “guerra de agressão contra a Ucrânia”, anunciou o Presidente francês. Emmanuel Macron disse que o navio estava “sob sanções internacionais e suspeito de operar sob bandeira falsa” e foi intercetado “com a assistência de vários aliados”, de acordo com uma mensagem publicada numa rede social.

“O navio foi desviado e foi aberta uma investigação judicial”, acrescentou o chefe de Estado francês. As autoridades marítimas francesas para o Mediterrâneo indicaram que o petroleiro, denominado Grinch, é suspeito de operar sob bandeira falsa. A Marinha francesa referiu, em comunicado, estar a escoltar o navio até a um porto para a realização de verificações adicionais.

“Estamos determinados a defender o direito internacional e a garantir a aplicação eficaz das sanções”, afirmou Macron, numa publicação acompanhada por uma fotografia de um helicóptero francês a sobrevoar o petroleiro. O Presidente francês sublinhou ainda que “as atividades da ‘frota paralela’ contribuem para o financiamento da guerra de agressão contra a Ucrânia”.

De acordo com responsáveis militares franceses, a operação foi realizada em coordenação com o Reino Unido, que recolheu e partilhou informações determinantes para a interceção do navio. As mesmas fontes indicaram que o petroleiro navegava sob uma bandeira falsa das Ilhas Comores, na costa oriental de África, e que a tripulação é de nacionalidade indiana.