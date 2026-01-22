Frente a frente entre André Ventura e António José Seguro já tem data

O debate, tal como aconteceu para a primeira volta, será organizado pelos três canais em sinal aberto.

Dia 27 de janeiro, às 20h30, em simultâneo na RTP1, SIC e TVI, António José Seguro e André Ventura vão encontrar-se para o único frente a frente desta segunda volta das eleições presidenciais.

O debate, tal como aconteceu para a primeira volta, será organizado pelos três canais em sinal aberto. De acordo com a SIC Notícias, as televisões fizeram o convite para dois debates, o também presidente do Chega aceitou os dois, mas o candidato apoiado pelo PS, e nesta segunda volta também pelos partidos à esquerda do PS, optou por apenas um.

O debate terá a duração de 75 minutos.