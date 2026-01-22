Fundação Mundial da Felicidade cria o Prémio de Bem-Estar Corporativo para reconhecer o trabalho das empresas que cuidam dos seus funcionários

A Fundação Mundial da Felicidade criou o Prémio de Bem-Estar Corporativo, um reconhecimento que visa incentivar e dar visibilidade às empresas que cuidam dos seus funcionários.

O bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho deixou de ser um gesto voluntarista. Consciente disso, a Fundação Mundial da Felicidade criou este prémio que será entregue pela primeira vez no âmbito da próxima edição do seu Festival, que se realizará entre os dias 19 e 21 de março em Las Rozas (Madrid).

O prémio nasce com a vocação de «ativar uma profunda mudança cultural no tecido empresarial espanhol». Raúl Varela comentou que vai muito além de reconhecer boas práticas isoladas e que o objetivo é «impulsionar um padrão mais exigente e estrutural sobre como as organizações cuidam das pessoas». «Durante anos, falou-se do bem-estar como algo acessório ou cosmético. Com este prémio, queremos deixar claro que o bem-estar corporativo é uma alavanca real de sustentabilidade, competitividade e coesão social», afirmou.

Nesse sentido, Raúl Varela destacou que o prémio também servirá para dar visibilidade às organizações que já estão avançando em direção a modelos de bem-estar mensuráveis, auditáveis e alinhados com os critérios ESG: “A Certificação de Bem-Estar no Trabalho traz o rigor metodológico e a verificação externa necessários para que o bem-estar não dependa de discursos, mas de evidências. O prémio reforça essa lógica: reconhecer aqueles que fazem as coisas bem e incentivar outras empresas a seguirem esse caminho», explicou.

O novo prémio está diretamente ligado ao desenvolvimento da Certificação de Bem-Estar Laboral (CBL), a norma internacional promovida pela Fundação em parceria com a Aenor.

O modelo da CBL baseia-se num sistema de dupla verificação, no qual a Fundação Mundial da Felicidade lidera o diagnóstico, o acompanhamento e a melhoria contínua das organizações, enquanto a Aenor atua como entidade certificadora independente, garantindo a objetividade do processo. «Esta separação de funções é fundamental para conferir ao bem-estar a mesma seriedade que outros sistemas de gestão consolidados no âmbito empresarial», sublinhou o diretor-geral.

Varela acrescentou que tanto o prémio como a certificação respondem à mesma filosofia: «Ajudar as empresas a passar de iniciativas isoladas para políticas estruturais, integrando o bem-estar na estratégia, na cultura e na tomada de decisões».

BEM-ESTAR, QUESTÃO SOCIAL E EMPRESARIAL

Este prémio surge, além disso, num momento especialmente delicado para o bem-estar laboral na Espanha e na Europa: estudos recentes indicam que apenas cerca de 10% dos trabalhadores espanhóis se declaram realmente comprometidos com o seu trabalho, um dos números mais baixos do panorama europeu, enquanto mais de um terço dos empregados afirma sofrer de stress diário e quase metade dos trabalhadores europeus declara estar sujeita a uma elevada pressão de tempo ou sobrecarga de trabalho.

A esta situação acresce o impacto crescente dos problemas de saúde mental. Em Espanha, as baixas por doença mental atingiram em 2023 um recorde histórico, com cerca de 600 000 casos, o que representa um aumento de mais de 13% em relação ao ano anterior: «Estes dados evidenciam que o bem-estar no trabalho já não pode ser abordado como uma questão secundária. É um desafio social de primeira ordem, mas também um desafio empresarial que afeta o desempenho, o talento e a coesão interna das organizações”, afirmou Varela.

Nesse sentido, ele lembrou que mais de 70% dos trabalhadores na Espanha hoje priorizam o bem-estar acima do salário na hora de escolher ou manter um emprego, uma mudança que reflete uma profunda transformação nas expectativas das pessoas.

FESTIVAL

A primeira edição do Prémio de Bem-Estar Corporativo terá lugar durante o Festival Mundial da Felicidade, o principal encontro internacional do ecossistema promovido pela Fundação, que reunirá em março líderes empresariais, especialistas, instituições e agentes de mudança.

Para Varela, o Festival é «o espaço natural» para apresentar este reconhecimento. «É um ponto de encontro onde se conectam visão, evidência e ação. O prémio reforça o papel do Festival como vitrine dos modelos empresariais que estão a liderar a mudança para uma economia mais humana», explicou.

A Fundação Mundial da Felicidade já abriu o prazo para a apresentação de candidaturas ao Prémio de Bem-Estar Corporativo. As empresas interessadas podem consultar as bases e formalizar a sua inscrição através do site da Fundação: «O prémio não é um fim em si mesmo, mas um convite para iniciar ou consolidar um processo de transformação real. Queremos que muito mais empresas se questionem não só sobre os resultados que obtêm, mas também sobre como os obtêm e qual o impacto que têm na vida das pessoas», concluiu Varela.