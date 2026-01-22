Indra faz parceria com Edge e investe 20 milhões em fábrica de drones em Espanha

A Indra Group e a Edge vão criar uma nova empresa em Espanha dedicada ao fabrico de sistemas avançados de defesa. O grupo espanhol vai investir 20 milhões de euros numa nova fábrica de drones, criando mais de 200 postos de trabalho.

“Com esta iniciativa, a Indra dá um passo decisivo na sua ambição de se tornar líder europeu na indústria de drones. O desenvolvimento destas capacidades permite-nos responder rapidamente às necessidades do mercado de munições de ataque de precisão, um segmento altamente atrativo e em rápido crescimento”, diz Já José Vicente de Los Mozos, CEO da Indra Group, citado em comunicado.

A futura empresa — sujeita à aprovação dos conselhos de administração da Indra Group e da EDGE, terá sede em Espanha — estará “focada no desenvolvimento, produção e suporte ao longo de todo o ciclo de vida de munições de ataque e armas inteligentes para programas de defesa europeus, com potencial para expandir a atividade para outras capacidades de defesa, acompanhando necessidades futuras”.

Resulta de uma parceria com a Edge, um dos principais grupos mundiais de tecnologia avançada e defesa, e visa tirar partido da experiência do grupo sediado nos Emirados Árabes Unidos, “em munições de ataque e armas inteligentes para apoiar as atividades de fabrico, montagem e ciclo de vida dos programas de defesa europeus”.

“Esta parceria representa um passo decisivo na expansão da Edge na Europa. Ao desenvolvermos capacidades de munições de ataque de precisão, estamos a fomentar a produção nacional em Espanha e a satisfazer diretamente a escala e a urgência das necessidades de defesa europeias, enquanto construímos capacidades industriais a longo prazo com um parceiro de confiança”, afirma Hamad Al Marar, diretor-geral e CEO do Grupo Edge, citado em comunicado.

Os sistemas de munições de ataque serão produzidos em Villadangos de Páramo (León), numa nova fábrica de drones desenvolvida pela Indra, um investimento estimado em cerca de 20 milhões de euros, com a criação de 200 postos de trabalho.

Fora do âmbito desta parceria, o grupo espanhol vai ainda construir “uma nova fábrica de última geração na cidade de Valladolid para o fabrico de micromotores para drones, um investimento estratégico que virá reforçar a liderança da Indra em tecnologias aeroespaciais avançadas”. O valor do investimento não foi avançado, nem o potencial número de postos de trabalho.

“Esta abordagem irá permitir a produção interna de sistemas avançados, em conformidade com os requisitos de soberania europeia, e a sua disponibilização para satisfazer a crescente procura de defesa na Europa”, destacam as empresas.

Em Portugal desde 1997, com escritórios em Lisboa, Porto e Amarante, a Indra tem mil trabalhadores, atuando nos setores de defesa, aeroespaço e mobilidade e através da sua filial Minsait, nas Tecnologias de Informação