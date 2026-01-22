IP lança novo concurso para segunda PPP da alta velocidade. Construção só em 2027

A Infraestruturas de Portugal (IP) procedeu esta quinta-feira ao lançamento do concurso de concessão do troço entre Oiã e Soure (PPP2) da Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, anunciou o ministro das Infraestruturas e Habitação. Assinatura do contrato e arranque da construção previsto para 2027.

“A seguir a este briefing do Conselho de Ministros lançaremos a PP2. Durante este primeiro semestre, estaremos preparados para lançar a PPP3″, que ligará Soure ao Carregado, afirmou Miguel Pinto Luz. “Fica só a faltar a quadruplicação da linha entre o Carregado e Lisboa”, acrescentou.

A resolução do Conselho de Ministros que autoriza a despesa para a segunda parceria público-privada (PPP) da linha de alta velocidade Porto-Lisboa foi publicada na segunda-feira, abrindo a porta ao relançamento do concurso público internacional por parte da Infraestruturas de Portugal.

O diploma autoriza a Infraestruturas de Portugal “a realizar a despesa e a assumir os encargos plurianuais inerentes à celebração do contrato de concessão, em regime de parceria público-privada, para a conceção, projeto, construção, financiamento, manutenção e disponibilização do troço entre Oiã e Soure (Projeto da LAV Porto-Lisboa), correspondente à designada PPP2″.

O valor base de 1.603,36 mil milhões, expresso em valor atual líquido, mantêm-se semelhante ao do primeiro concurso público, anulado pelo júri depois da proposta apresentada pelo consórcio AVAN Norte ter sido desqualificada por se afastar do caderno de encargos. Há, no entanto, uma diferença no troço que é 11 km mais curto. A preços correntes, os encargos durante os 30 anos da PPP sobem de 4.207 para 4.765 milhões de euros, ao qual acresce, se aplicável, o IVA.

O investimento a realizar pela Infraestruturas de Portugal aumentou de 395 para 600 milhões de euros, valor idêntico ao financiamento que a empresa pública espera conseguir em fundos europeus para o projeto. A resolução refere que serão alocados 365,8 milhões do Programa “Connecting Europe Facility for Transport 2” a esta segunda PPP. “Adicionalmente, está prevista a alocação de 234 milhões de euros à PPP2 provenientes de outras fontes de financiamento comunitário, nomeadamente através de outras candidaturas a submeter pela IP”, informa o diploma.

O agrupamento AVAN Norte, liderado pela Mota-Engil, foi o único a concorrer ao primeiro concurso para a segunda parceria público-privada (PPP), que ligará Oiã a Taveiro. A proposta apresentada tinha diferenças para o caderno de encargos, nomeadamente em relação à localização da estação do TGV em Coimbra, acabando por ser desqualificada e o concurso anulado em fevereiro do ano passado.