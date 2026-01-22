IST faz teste hipersónico para estudar reentrada de foguetões

Espaço

O teste, realizado em "condições reais" no tubo de choque ESTHER, localizado no campus de Loures, assinala "a entrada de Portugal na capacidade experimental de estudo destes fenómenos", diz IST.

O Instituto Superior Técnico (IST) realizou o seu primeiro ensaio hipersónico, em que a velocidade atingida é como “atravessar Portugal continental, de norte a sul, em pouco mais de cinco minutos”, anunciou hoje a instituição.

O teste foi feito em 19 de novembro pelo Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), unidade do IST, num equipamento que “irá ajudar a estudar fenómenos que só ocorrem quando se viaja várias vezes acima da velocidade do som”, como os associados à reentrada de foguetões e naves espaciais na atmosfera terrestre ou à exploração de atmosferas de planetas como Marte, Vénus e Júpiter ou da lua Titã, de Saturno.

O Técnico explica que a operação do tubo de choque, controlada remotamente, por razões de segurança, “envolve condições físicas exigentes, nomeadamente a utilização de misturas de hidrogénio, oxigénio e hélio a pressões muito elevadas”.

O “escoamento hipersónico” produzido corresponde a velocidades cinco ou mais vezes superiores à do som no ar, elevando os gases a “temperaturas e pressões extremas”.

A temperatura atinge valores superiores aos da superfície do Sol e a luz provocada pela onda de choque gerada assemelha-se a um clarão das estrelas cadentes.

Segundo o IST, o equipamento deverá, a médio prazo, apoiar o planeamento de missões da Agência Espacial Europeia (ESA), da qual Portugal é Estado-membro, e “contribuir para o desenvolvimento de competências nacionais na área do hipersónico, através de parcerias com instituições académicas e empresas portuguesas”.

