Jovens portugueses são dos que menos acumulam trabalho e estudos. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Enquanto nos Países Baixos e na Dinamarca, a maioria dos jovens que estudam também têm um emprego, em Portugal apenas 12% estão nessa situação. E este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre a reunião da CGTP com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, bem como sobre a negociação da nova lei do trabalho.