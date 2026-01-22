Mariana Leitão declara apoio “sem entusiasmo” a Seguro. IL não toma posição

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, anunciou esta quinta-feira o apoio a António José Seguro, embora o partido tenha optado por não tomar nenhuma posição em relação aos candidatos à segunda volta das presidenciais, marcada para 8 de fevereiro. Em entrevista à SIC Notícias, Mariana Leitão sinalizou o voto no antigo secretário-geral do PS, ainda que “sem entusiasmo”.

Na noite eleitoral do passado domingo, o liberal João Cotrim de Figueiredo – que ficou em terceiro com 16,01% dos votos na primeira volta – também ficou em silêncio sobre se endossaria o seu voto a Seguro ou André Ventura. Qualquer um “seria uma péssima escolha”, disse.

Entretanto vários membros da IL já declaram o apoio a Seguro, como o líder da banca parlamentar, Mário Amorim Lopes, Rodrigo Saraiva e Carlos Guimarães Pinto. “Voto segundo a minha consciência, à frente de interesses pessoais e partidários”, afirmou Mário Amorim Lopes, na RTP, ressalvando que a sua posição não vincula o partido.