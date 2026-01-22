Mariana Leitão declara voto “sem entusiasmo” em Seguro. IL não toma posição

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, anunciou esta quinta-feira o voto em António José Seguro, embora o partido tenha optado por não tomar nenhuma posição em relação aos candidatos à segunda volta das presidenciais, marcada para 8 de fevereiro. Em entrevista à SIC Notícias, Mariana Leitão sinalizou o voto no antigo secretário-geral do PS, ainda que “sem entusiasmo”.

Na noite eleitoral do passado domingo, o liberal João Cotrim de Figueiredo – que ficou em terceiro com 16,01% dos votos na primeira volta – também ficou em silêncio sobre se endossaria o seu voto a Seguro ou André Ventura. Qualquer um “seria uma péssima escolha”, disse.

Mariana Leitão critica Seguro e até prevê que possa tornar-se “uma força de bloqueio através de Belém” mas recusa o “divisionismo e a política, através de mentira”, que significa o projeto de Ventura. “O resultado da primeira volta mostrou que há um conjunto alargado de pessoas que deixou de votar nos partidos que fazem política de forma tradicional. Estas pessoas estão a dizer que já não se reveem nestes partidos, querem mudanças, reformas”, disse, antes de acrescentar que Seguro também “não deu nenhuns sinais para estas pessoas, pelo contrário”.

Entretanto, vários membros da IL já declaram o voto em Seguro, como o líder da banca parlamentar, Mário Amorim Lopes, Rodrigo Saraiva e Carlos Guimarães Pinto. “Voto segundo a minha consciência, à frente de interesses pessoais e partidários”, afirmou Mário Amorim Lopes, na RTP, ressalvando que a sua posição não vincula o partido.