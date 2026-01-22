Mau tempo encerra escolas esta sexta-feira. Mais de 130 ocorrências no país

Portugal continental registou esta quinta-feira, até às 17:30, um total de 130 ocorrências relacionadas com a meteorológica adversa, devido à passagem da depressão Ingrid, sobretudo limpezas de via, queda de árvores e inundações, revelou a Proteção Civil. “Nestas ocorrências só há danos materiais, não há registo até ao momento de vítimas”, indicou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Do total de 130 ocorrências registadas em Portugal continental, constam 50 limpezas de via, 26 quedas de árvores, 23 inundações, 22 quedas de estruturas e nove deslizamentos de terras, segundo dados da ANEPC. Relativamente às regiões mais afetadas, a Proteção Civil registou na região Norte, nomeadamente na Área Metropolitana do Porto, 23 ocorrências, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 41, das quais 14 na Grande Lisboa, e a região Centro, com 36, das quais 13 na sub-região de Viseu Dão Lafões.

O oficial de operações Telmo Ferreira disse ainda que foi registada “uma ocorrência no Alentejo e uma no Algarve”. A Proteção Civil colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 entre esta quinta e sábado. “É expectável e é notório que os efeitos da meteorologia adversa estão mais acentuados nas regiões Norte e Centro”, expôs. Para socorrer a estas ocorrências, a ANEPC mobilizou cerca de 1.800 operacionais, apoiados por 215 viaturas.

No distrito de Vila Real, são já cinco os municípios onde as escolas e transportes escolares vão estar suspensos na sexta-feira, uma medida de prevenção devido ao aviso vermelho para a queda de neve a partir das 00:00 de sexta-feira. Também em Boticas, Montalegre, Mondim de Basto e Valpaços foi decidido encerrar os estabelecimentos de ensino.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira, segundo o IPMA. O aviso vermelho (o mais grave numa escala de três), que se prolonga pelo menos até às 09:00 de sábado, deve-se à possibilidade de queda de neve acima de 600/800 metros, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 800 metros e possível formação de gelo.

O instituto adverte para eventuais perturbações graves na circulação e afetação de alguns abastecimentos locais. Estes são alguns dos efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, que começaram a sentir-se a partir da tarde desta quinta, tendo o IPMA emitido vários avisos de chuva, vento, neve e agitação marítima.

Ainda por causa da neve, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Bragança, alguns já a partir das 21:00 de quinta.