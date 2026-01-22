Morgan Stanley e Rothschild lideraram assessoria financeira a negócios na Europa

Já são conhecidos os líderes da assessoria financeira às fusões e aquisições (M&A) na Europa em 2025. É de fora da União Europeia que vêm as consultoras e bancos de investimento por detrás do maior número (e dos mais valiosos) negócios. O norte-americano Morgan Stanley e a britânica Rothschild & Co encabeçam a tabela de assessoria financeira a M&A europeu no ano passado.

A Morgan Stanley alcançou a posição de liderança em termos de valor por ter assessorado transações que mobilizaram 109,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 93,5 mil milhões de euros). Já a Rothschild, fundada em Londres e com sede também em França, liderou em termos de quantidade de operações, uma vez que apoiou no assinatura de 109 negócios, segundo os dados da Global Data divulgados esta quinta-feira.

“O Morgan Stanley foi um dos dois únicos advisors a ultrapassar a marca dos 100 mil milhões de dólares em valor total de negócios durante 2025. Assessorou 24 negócios bilionários [mínimo de mil milhões] e o seu envolvimento nestes grandes negócios ajudou-o a liderar o ranking em termos de valor, além de ter ocupado a nona posição em termos de volume em 2025”, detalhou Aurojyoti Bose, analista da GlobalData.

Quanto à Rothschild & Co, depois de conquistar a liderança na assessoria por volume (número) em 2024, conseguiu manter a sua posição em 2025, “apesar de uma quebra no número total de negócios por si assessorados”. “Na verdade, a maioria das dez principais assessoras por volume registou uma queda no número de negócios. A Rothschild & Co ocupou também a oitava posição em termos de valor em 2025”, explicou o mesmo analista, no relatório da GlobalData.

A quebra europeia deveu-se ao contexto do mercado transacional, que se viu negativamente impactado pela geopolítica. Portugal acompanhou a tendência do Velho Continente, tendo em conta que registou 655 operações de M&A em 2025, o que significou uma diminuição homóloga de 0,4%. O capital mobilizado atingiu os 17,5 mil milhões de euros (+28%).

A completar o pódio europeu, estiveram o Goldman Sachs e o Barclays (100 mil milhões e 53 mil milhões, respetivamente) em valor e a EY e a PwC (103 e 100 operações, pela mesma ordem).

A nível global, o banco liderado por David Solomon atingiu a maior quota de mercado no M&A em quase um quarto de século, segundo o Financial Times. A instituição financeira de Wall Street obteve 10,7% de receitas vindas de transações concluídas em 2025, que foi a mais elevada desde 2022, de acordo com a Dealogic. A título de exemplo, vai ganhar honorários de 110 milhões de dólares (93,5 milhões de euros) por ter estado por detrás da venda da Electronic Arts por 55 mil milhões de dólares (46,8 mil milhões de euros).