Multinacional investe 40 milhões e cria 300 empregos em Soure

A multinacional Exlabesa anunciou esta quinta-feira um investimento de 40 milhões de euros em Soure, no distrito de Coimbra, num plano que, até 2030, prevê aumentar as atuais instalações da empresa e criar 300 postos de trabalho.

“Hoje anunciamos o nosso projeto de expansão Exlabesa Coimbra 2030. Dotámo-lo em 40 milhões de euros. Pretendemos aumentar a nossa capacidade produtiva de 16 mil para 45 mil toneladas anuais“, anunciou esta quinta-feira Ramón Vázquez, gerente da empresa, no final de uma visita às instalações fabris em Soure.

O plano da empresa, com sede em Valga, Pontevedra, Espanha, e que se dedica à extrusão do alumínio (um processo de transformação a quente daquele material, que depois é moldado em componentes diversos), prevê a expansão das atuais instalações, inauguradas em 2024, de 10 mil metros quadrados para 30 mil metros quadrados.

Segundo Ramón Vázquez, a primeira prensa a ser instalada será de 12 polegadas de 45MN, que será uma das “instalações pioneiras” em Portugal, dada a sua “capacidade e sofisticação”.

“Graças à expansão, a estas melhorias técnicas, poderemos desenvolver perfis com especificações técnicas e dimensionais mais extremas. Pretendemos chegar a mercados de elevado valor acrescentado, como o naval, a defesa e a mobilidade”, explicou.

Atualmente, a Exlabesa fornece perfis de alumínio para os mercados da construção, fotovoltaico e aplicações industriais especializadas, chegando ao mercado português, que é o de referência, mas também França, Alemanha e Espanha.

De acordo com o gerente da empresa, o projeto de crescimento integra “um forte compromisso” com a sustentabilidade e transição climática, pretendo reduzir-se a pegada de carbono dentro dos novos produtos.

“Por outro lado, continuaremos a apostar num modelo de economia circular, recuperando materiais e otimizando processos”, acrescentou.

Com o plano apresentando esta quinta-feira, Ramón Vázquez admitiu criar 300 novos postos de trabalho nos próximos quatro anos, que se somam aos atuais 100.

“Optaremos pelo talento local e pelas mulheres”, garantiu o gerente, que considerou que o plano de crescimento da empresa é “ambicioso”.

O presidente da Câmara Municipal de Soure, Rui Fernandes, sublinhou que a empresa tem uma “operação relevantíssima” e que é importante que esteja em Soure.

“O impacto que a Exlabesa tem é verdadeiramente um impacto regional”, salientou.

Destacando o valor do investimento, que poderá aumentar mais 300 postos de trabalho, fazendo da empresa o primeiro empregador do concelho, Rui Fernandes disse que este é “o assunto” para a autarquia e assumiu querer completar o processo de licenciamento da empresa no primeiro trimestre.

“Este investimento é já uma realidade, há trabalhos que estão a ser feitos, como, por exemplo, o movimento de terras, mas nós queremos no primeiro trimestre do ano completar todo este processo”, indicou, acrescentando que, para Soure “não há nada mais importante do que concretizar o investimento que pode trazer 300 novos postos de trabalho”.