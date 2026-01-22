Municípios vão poder forçar abertura de centros de inspeção automóvel
Novas regras para centros de inspeção aprovadas em Conselho de Ministros determinam maior autonomia dos municípios. Centros de inspeção assumem responsabilidade por inspeções realizadas pelo IMT.
“A pressão constante que fizemos junto do IMT (Instituto de Mobilidade e dos Transportes) deu resultado. Abriu hoje, o concurso para o centro de inspeção de veículos de Miranda do Douro”. O anúncio no site da Câmara de Miranda do Douro data de agosto de 2024 e reflete a dificuldade de alguns municípios do interior em oferecer um serviço a que, no máximo ao fim de quatro anos de matrícula, qualquer veículo automóvel tem de ser sujeito.
A regra que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira coloca fim a esta necessidade de “pressão constante” junto do IMT, dotando os municípios dos instrumentos para lançar os novos procedimentos para centros de inspeção.
“Queremos facilitar, abrir o mercado à instalação de novos centros de inspeção, nomeadamente em territórios de baixa densidade, atribuindo aos municípios aos municípios a iniciativa de abertura de concursos que até aqui eram só pelo IMT”, afirmou Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação no final do Conselho de Ministros.
Naquela publicação online do município duriense, lia-se que “para além dos empregos que vai criar o novo Centro de Inspeção Técnica de Veículos de Miranda vai evitar que os Mirandeses se tenham que deslocar a Macedo de Cavaleiros, a Torre de Moncorvo ou a Bragança para fazer a inspeção do seu carro”. Contudo, cerca de um ano depois, a imprensa regional dava nota de que a autarquia ainda esperava pela escolha do IMT do vencedor do concurso e de que o presidente do município vizinho, Mogadouro, reclamava para o seu território aquela licença que estava em curso para Miranda do Douro. Com a medida agora aprovada, cada município fica com o direito de iniciativa.
Ainda no âmbito dos Centros de Inspeção de Veículos, estes passam a ser responsáveis pela vistoria a reboques e automóveis que até aqui estavam a cargo do IMT, num total anual de “cerca de 20 mil inspeções”, sinaliza o Governo.
