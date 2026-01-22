Óculos à ‘Top Gun’ de Macron fazem disparar ações da iVision Tech
As ações do fabricante chegaram a subir quase 28% esta quinta-feira.
Os óculos de sol de aviador usados por Emmanuel Macron durante o seu discurso no Fórum Económico de Davos impulsionaram as ações da sua fabricante, a iVision Tech (IVN.MI), que chegaram a subir quase 28% esta quinta-feira.
O grupo, que detém a marca francesa de óculos de luxo Henry Jullien, indicou na quarta-feira que o modelo usado por Macron foi o Pacific S 01, com um preço de 659 euros no seu site. “Isto criou certamente um efeito ‘uau’ na ação”, disse à Reuters o CEO da iVision Tech, Stefano Fulchir.
A valorização das ações acrescentou cerca de 3,5 milhões de euros à capitalização bolsista da empresa italiana.
Memes, comentários e especulação sobre a aparência de Macron multiplicaram-se nas redes sociais, com referências recorrentes ao filme de 1986 Top Gun, protagonizado por Tom Cruise. Até o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o assunto.
A presidência francesa explicou que a escolha de usar óculos de sol durante o discurso — realizado em espaço fechado — se deveu à necessidade de proteger os olhos de Macron, devido a um vaso sanguíneo rebentado. O gabinete não confirmou a marca dos óculos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Óculos à ‘Top Gun’ de Macron fazem disparar ações da iVision Tech
{{ noCommentsLabel }}