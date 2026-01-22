Avenida

Óculos à ‘Top Gun’ de Macron fazem disparar ações da iVision Tech

  • Lina Santos
  • 18:17

As ações do fabricante chegaram a subir quase 28% esta quinta-feira.

Os óculos de sol de aviador usados por Emmanuel Macron durante o seu discurso no Fórum Económico de Davos impulsionaram as ações da sua fabricante, a iVision Tech (IVN.MI), que chegaram a subir quase 28% esta quinta-feira.

O grupo, que detém a marca francesa de óculos de luxo Henry Jullien, indicou na quarta-feira que o modelo usado por Macron foi o Pacific S 01, com um preço de 659 euros no seu site. “Isto criou certamente um efeito ‘uau’ na ação”, disse à Reuters o CEO da iVision Tech, Stefano Fulchir.

A valorização das ações acrescentou cerca de 3,5 milhões de euros à capitalização bolsista da empresa italiana.

Memes, comentários e especulação sobre a aparência de Macron multiplicaram-se nas redes sociais, com referências recorrentes ao filme de 1986 Top Gun, protagonizado por Tom Cruise. Até o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o assunto.

Macron, e os seus óculos, durante o discurso no Fórum Económico MundialEPA/GIAN EHRENZELLER

A presidência francesa explicou que a escolha de usar óculos de sol durante o discurso — realizado em espaço fechado — se deveu à necessidade de proteger os olhos de Macron, devido a um vaso sanguíneo rebentado. O gabinete não confirmou a marca dos óculos.

