Paramount prorroga até 20 de fevereiro prazo da OPA sobre a Warner Bros

A Paramount Skydance (PSKY) prorrogou até 20 de fevereiro a sua oferta pública de aquisição (OPA) de 92.565 milhões de euros sobre a totalidade da Warner Bros. Discovery (WBD).

Em dezembro passado, a multinacional dirigida por David Ellison já havia prorrogado por um mês, até 21 de janeiro, o prazo da sua oferta, que propõe o pagamento em dinheiro de 30 dólares por cada ação da WBD, contra os 27,75 dólares da Netflix, que na terça-feira modificou as condições da mesma para que o pagamento seja 100% em dinheiro.

Neste sentido, os acionistas são agora convidados a votar contra a transação modificada acordada com a Netflix, que oferece cerca de 70.620 milhões de euros pelos estúdios e plataformas de ‘streaming’ da empresa. A Paramount defende que o acordo de fusão modificado da Netflix “representa o reconhecimento por parte da WBD de que o seu acordo original era inferior, mas a nova transação continua a ser inferior à oferta em dinheiro de 30 dólares por ação da Paramount”.

A Paramount alerta ainda para o risco dos acionistas da WBD acabarem por receber menos do que os 27,75 dólares por ação em dinheiro propostos, se a WBD não conseguir endossar uma dívida no valor de 17.000 milhões de dólares — 14.517 milhões de euros — à Discovery Global.”Se a WBD tiver de redistribuir parte ou a totalidade dessa dívida para o seu negócio de streaming e estúdios, a contrapartida por ação, dólar por dólar, que os acionistas da WBD receberão será reduzida“, adverte a empresa.

Além disso, a Paramount considera que a transação com a Netflix enfrenta um grave risco regulatório, uma vez que consolidaria ainda mais a concentração do mercado, ao contrário da sua oferta, que “promove a concorrência e fortalece as perspetivas de longo prazo da indústria do entretenimento”.

“O Conselho da WBD continua a ocultar informações muito relevantes sobre a Discovery Global enquanto procura a aprovação dos acionistas, o que os impedirá de beneficiarem da oferta da Paramount que maximiza o valor“, afirma a empresa sobre o acordo de fusão entre a Netflix e a WBD.

Assim, a Paramount Skydance apresentou a documentação preliminar para representação perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para solicitar aos acionistas da WBD “que votem contra a transação modificada com a Netflix”, em assembleia extraordinária prevista para abril.