PLMJ assessora Dukes Education na compra da The British School of Lisbon

A sociedade de advogados PLMJ assessorou a Dukes Education na aquisição da The British School of Lisbon (BSL).
A equipa da PLMJ foi liderada por Bárbara Godinho Correia, sócia de Corporate M&A, e integrou os advogados Alice Margarido Fernandes, André Barbieri, Beatriz Ramos Lopes, Catarina Patrício Cruz, José João Henriques, Micaela Giestas Salvador, Sofia Nogueira Leite e Teresa Proença Varão.
A BSL é uma escola internacional com dois campus em Lisboa, passando a integrar um dos principais grupos educativos da Europa.
