Portugal com sexto maior rácio de dívida pública da UE no terceiro trimestre de 2025

Portugal registou o sexto maior rácio de endividamento público na União Europeia (UE) no terceiro trimestre do ano passado, segundo o Eurostat. A dívida pública pública cresceu 1,7 pontos percentuais em relação aos mesmos três meses de 2024, para 97,6% do Produto Interno Bruto (PIB), o que a colocou apenas atrás da Grécia (149,7%), Itália (137,8%), França (117,7%), Bélgica (107,1%) e Espanha (103,2%).

No contexto da Zona Euro, o rácio entre a dívida bruta e o PIB situava-se em 88,5% no final do terceiro trimestre de 2025, o que representa um aumento em relação aos 88,2% registados no final do segundo trimestre. Na UE, o rácio também cresceu de 81,9% para 82,1%. Em termos homólogos, houve igualmente um crescimento tanto nos países da moeda única (de 87,7% para 88,5%) como no conjunto dos Estados-membros (de 81,3% para 82,1%).

“No final do terceiro trimestre de 2025, a dívida pública geral era composta por 84,2% de títulos de dívida na zona euro e 83,6% na UE, 13,3% de empréstimos na zona euro e 13,9% na UE e 2,6% de moeda e depósitos na zona euro e 2,5% na UE”, informou ainda o organismo de estatística europeu, no relatório divulgado esta quinta-feira.

Portugal tem estado numa trajetória de redução da dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas. Em novembro, diminuiu 1,9 mil milhões de euros para 281,4 mil milhões de euros, segundo o Banco de Portugal. Contabilizando a amortização de 4,5 mil milhões de dívida realizada em dezembro, o ECO sabe que o rácio da dívida deverá mesmo baixar para cerca de 90% do PIB, no final do ano, em linha com o previsto no Orçamento do Estado.

Défice da Zona Euro aumenta para 3,2%

Entre julho e setembro, o rácio do défice das administrações públicas em relação ao PIB fixou-se nos 3,2% quer na zona euro quer na UE. Trata-se de um aumento em termos nominais, uma vez que o rácio era de 2,8% e 2,9% no segundo trimestre de 2025, respetivamente.

Entre os Estados-membros, a receita pública total representou 46,3% do PIB no terceiro trimestre, sendo que o rácio se manteve inalterado em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Ajustada sazonalmente, aumentou cerca de 25 mil milhões de euros na comparação com o trimestre anterior.

Quanto à receita total das administrações públicas, representou quase metade (46,7%) do PIB da zona euro. “A ligeira diminuição face aos 46,8% registados no segundo trimestre de 2025 deveu-se sobretudo a um aumento da receita total das administrações públicas, ajustada sazonalmente, em termos absolutos, de cerca de 13 mil milhões de euros, que foi compensado por um aumento do PIB”, explica o Eurostat sobre o défice em relação ao PIB np terceiro trimestre do ano passado.