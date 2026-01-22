Presidenciais. Sondagem coloca Seguro à frente de Ventura com 60,8% de votos
André Ventura não ultrapassa os 24,5%, segundo o barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV. No entanto, 14,8% dos eleitores ainda estão indecisos.
António José Seguro surge como claro favorito para a Presidência da República arrecadando 60,8% das intenções de voto nesta segunda volta, enquanto André Ventura não ultrapassa os 24,5%, segundo o barómetro da Intercampus para o Jornal Negócios, Correio da Manhã e CMTV. A votação está marcada para 8 de fevereiro, no entanto, 14,8% dos eleitores ainda estão indecisos.
A vantagem do socialista resulta da transferência de votos dos adversários eliminados na primeira volta, avança o Jornal de Negócios. Os apoiantes de João Cotrim de Figueiredo dividem-se entre 53% para Seguro e apenas 10,6% para o líder do Chega, enquanto nos eleitorados de Marques Mendes e Gouveia e Melo as preferências pelo ex-líder do PS chegam a atingir os 73,4% e 72,6%, respetivamente.
Com 14,8% do eleitores ainda indecisos, e duas semanas de campanha pela frente, ambos os candidatos têm oportunidade de conquistar mais eleitores, sobretudo entre os que apoiaram Cotrim de Figueiredo na primeira volta.
Mas a preferência pelo socialista é evidente. Para além do apoio dos partidos de esquerda, que caracterizam a disputa como uma escolha óbvia entre “um democrata” e quem “quer acabar com o regime”, também figuras do PSD e da Iniciativa Liberal como Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte e Carlos Guimarães Pinto já declararam a intenção de voto no socialista.
Luís Marques Mendes acabou por se chegar à frente esta quinta-feira e apoiar Seguro, justificando o seu apoio por “uma razão de coerência”, considerando-o “o único candidato” alinhado com a defesa da democracia e com valores moderados.
A sondagem baseou-se em 609 entrevistas telefónicas, apresenta margem de erro de 4% e registou taxa de resposta de 55,4%. Os dados foram recolhidos entre 19 e 21 de janeiro, após a primeira volta.
