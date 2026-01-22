Redes Sociais

Primeiro-ministro vai apresentar queixa contra “ato de desinformação” nas redes sociais

 Lusa,

"Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica", responder o autor.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta que foi alvo de “ato de desinformação com elevada difusão pública”, contra o qual irá apresentar queixa.

Aparentemente, com origem no utilizador ‘Volksvargas’, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao primeiro-ministro de Portugal“, indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. A mesma nota acrescenta que “será apresentada queixa nas instâncias adequadas”.

“Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.

Numa publicação na rede social X feita na quarta-feira, anexa ao comunicado, é difundida uma alegada mensagem privada de Luís Montenegro que teria sido divulgada nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje classificada como falsa e um ato de desinformação por parte do gabinete do primeiro-ministro.

 

Entretanto, o autor da publicação já respondeu a Luís Montenegro. “A página Volksvargas é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes. O texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira, incluindo expressões como “supreme leader” e “great architect of our modern times”, e admitindo “sovereign access to our Azores islands”, começa por defender, em comunicado publicado em novo post.

Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor“, termina o autor.

 

*Notícia atualizada às 13h35, com a resposta do autor do post

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Primeiro-ministro vai apresentar queixa contra “ato de desinformação” nas redes sociais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Redes Sociais
Desinformação nas presidenciais atinge 8,3M de visualizações

André Ventura concentrou 82,4% dos casos de desinformação associada às presidenciais, segundo o LabCom -- Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior (UBI).

Lusa,

Presidenciais 2026
ERC abre procedimentos sobre desinformação nas presidenciais

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social não revela quais são os casos nem os envolvidos na desinformação relacionada com o cumprimento da lei das sondagens.

Lusa,

Presidenciais 2026
Ventura é o candidato que produz mais desinformação

Em quatro semanas de pré-campanha e na campanha eleitoral, os investigadores identificaram 14 casos de desinformação e André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, é responsável por 85,7% dos casos.

Lusa,