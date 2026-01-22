Primeiro-ministro vai apresentar queixa contra “ato de desinformação” nas redes sociais

"Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica", responder o autor.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta que foi alvo de “ato de desinformação com elevada difusão pública”, contra o qual irá apresentar queixa.

“Aparentemente, com origem no utilizador ‘Volksvargas’, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao primeiro-ministro de Portugal“, indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. A mesma nota acrescenta que “será apresentada queixa nas instâncias adequadas”.

“Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.

Numa publicação na rede social X feita na quarta-feira, anexa ao comunicado, é difundida uma alegada mensagem privada de Luís Montenegro que teria sido divulgada nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje classificada como falsa e um ato de desinformação por parte do gabinete do primeiro-ministro.

Entretanto, o autor da publicação já respondeu a Luís Montenegro. “A página Volksvargas é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes. O texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira, incluindo expressões como “supreme leader” e “great architect of our modern times”, e admitindo “sovereign access to our Azores islands”, começa por defender, em comunicado publicado em novo post.

“Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor“, termina o autor.

