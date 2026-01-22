Quarta moção de censura a von der Leyen chumbada com 390 votos contra 165

O Parlamento Europeu chumbou esta quinta-feira a quarta moção de censura à Comissão Europeia, com uma ampla maioria dos eurodeputados a resgatar a presidente da instituição, Ursula von der Leyen.

A moção, proposta pelo grupo de extrema-direita Patriotas pela Europa, foi chumbada com 390 votos contra, 165 a favor e 10 abstenções. Dos 720 eurodeputados, apenas 565 estiveram presentes para votar. O resultado ficou muito aquém da maioria de dois terços necessária para destituir a Comissão.

Von der Leyen, que não esteve em Estrasburgo para a votação, enfrentava acusações de ter prejudicado os agricultores europeus ao aprovar o acordo comercial UE-Mercosul. O grupo Patriotas pela Europa argumentava que o acordo “põe em risco um vasto leque de setores agrícolas, expondo agricultores, trabalhadores e pequenas e médias empresas europeias à concorrência desleal”.

No texto da moção, a Comissão é criticada por ter “ignorado a oposição forte e repetida de vários parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu e dos agricultores europeus“, considerando que “a UE e a Comissão estão mais fragilizadas hoje do que nunca, devido à incapacidade persistente da presidente em ouvir os agricultores e os cidadãos”.

Esta foi a quarta moção de censura apresentada contra a Comissão Europeia nos últimos sete meses. O limiar necessário para desencadear um debate e votação de moção de censura – 72 de 720 – tem levado a sucessivas tentativas de derrubar a Comissão.

“Quantas vezes é que precisamos de votar em moções de censura desesperadas até que os extremistas fiquem satisfeitos ou aceitem a vontade democrática?”, perguntou Billy Kelleher, representando o grupo Renew Europe no debate.