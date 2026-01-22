Rádio, três litros de água e até cobertores: Gronelândia diz o que pôr no kit de emergência
O Governo da Gronelândia publicou na quarta-feira um guia que prepara as famílias da ilha ártica para situações de crise, num momento em que o Presidente norte-americano Donald Trump insiste em assumir o controlo do território autónomo dinamarquês.
O documento, que descreve a preparação para crises de cinco dias, foi apresentado pelo Ministério da Natureza e Ambiente para responder a eventos que tornam a população “particularmente vulnerável”, explicou o Governo da Gronelândia.
“Temos uma tradição de estarmos bem preparados, em parte porque o clima instável e as alterações climáticas fazem parte do nosso dia-a-dia”, e “ocasionalmente vivemos eventos que nos tornam particularmente vulneráveis, como apagões”, destacou Peter Borg, responsável, entre outras áreas, pela autossuficiência no Governo groenlandês.
De acordo com um comunicado do Governo autónomo, o guia “é um complemento às medidas de preparação existentes e deve ser considerado tanto uma ajuda para os indivíduos como um reforço para a comunidade”.
O guia é o resultado de um ano de trabalho após “uma série de cortes de energia de curta e longa duração” que afetaram a ilha, segundo o Governo da Gronelândia.
O documento aconselha os groenlandeses a terem três litros de água por pessoa por dia, alimentos de longa duração e fáceis de preparar para cinco dias, medicamentos, incluindo um kit de primeiros socorros, artigos de higiene como papel higiénico e álcool gel, e recursos para combater o frio em situações críticas.
Numa ilha ártica onde as temperaturas podem descer até aos -20 graus Celsius, as autoridades recomendam de tudo, desde cobertores e roupas quentes a fontes de calor como fogões, aquecedores a querosene, velas e até um gerador de emergência com combustível.
Além disso, a lista de “outras necessidades” do guia inclui sinalizadores, vários métodos de pagamento (cartões ou dinheiro), baterias e carregadores portáteis para dispositivos como telemóveis.
Para ajudar os groenlandeses a manterem-se informados, o Governo recomenda também ter um rádio que possa ser alimentado por baterias, células solares ou manivela.
Insta também a população a manter os números de telefone dos familiares, vizinhos e autoridades facilmente acessíveis e considerar a aquisição de equipamento de comunicação por satélite.
Trump afastou uso da força, mas…
O guia, intitulado “Preparado para a Crise”, foi publicado no mesmo dia em que, após semanas de debate sobre o persistente interesse de Trump em controlar a ilha ártica, o Presidente dos EUA convocou negociações imediatas no Fórum Económico de Davos para a aquisição do território autónomo dinamarquês.
A presidente da Câmara de Nuuk, Avaaraq S. Olsen, frisou que as palavras de Donald Trump, que afirmou não utilizar a força militar para anexar a Gronelândia, são um alívio, mas não dissipam a sua preocupação.
“Isto pode acalmar um pouco os nossos nervos relativamente ao aspeto militar, porque é isso que também tem preocupado muito as pessoas aqui”, destacou a líder do município de Sermersooq, que inclui Nuuk e alberga quase metade dos 57 mil habitantes da ilha, à agência de notícias Ritzau.
“Dá um pouco de segurança, mas parece que vamos ter de continuar a lutar para manter a nossa bandeira”, acrescentou Olsen.
Minutos antes, Trump tinha reiterado, no seu discurso no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, a sua intenção de anexar a Gronelândia por razões de segurança nacional e declarado que queria iniciar negociações para adquirir a ilha de imediato.
Olsen fez ainda alusão às palavras de Trump de que a Gronelândia era apenas “um pedaço de gelo”. Estas palavras demonstram que Trump não sabe muito sobre os groenlandeses e que o seu país não respeita a opinião dos outros, concluiu Olsen.
