Regulador dos media reúne-se com VASP no início de fevereiro

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai reunir-se com a VASP, entidade que distribui jornais e revistas, no início do próximo mês, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte oficial. Contactada pela Lusa, fonte oficial da ERC “confirma o agendamento de uma reunião com a VASP no início de fevereiro de 2026”.

De acordo com a mesma fonte, “a reunião foi agendada a pedido da VASP, rececionado em 12 de janeiro” último. A administração da VASP foi ouvida na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto há dois dias, no âmbito de um requerimento do grupo parlamentar do Chega sobre a anunciada suspensão este mês da distribuição de imprensa em oito distritos do interior do país.

A VASP “está na iminência de cortar rotas”, afirmou, na altura, o presidente do Conselho de Administração da VASP, Marco Galinha, que referiu que a empresa de distribuição está ao lado dos editores. Agora, a empresa não consegue suportar resultados negativos recorrentes no interior do país.

“Estamos preocupados com as pessoas no interior”, prosseguiu o gestor, referindo que “não é viável distribuir jornais no interior do país”. Por sua vez, o administrador da VASP Rui Moura salientou que os custos têm sido absorvidos pela empresa e sublinhou que “desde 2019” que não é viável distribuir jornais no interior do país.

Desde o início de dezembro que a Vasp tem estado em destaque nas notícias, depois da administração ter informado que estava a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, dada a situação financeira exigente resultante da contínua quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais.

A VASP faz a recolha dos jornais diários nas gráficas que transforma paletes mono-título em maços com quantidades precisas de vários títulos para serem distribuídos em mais de 6.600 pontos do país, entre os quais supermercados e gasolineiras, de acordo com a empresa.

Na operação de expedição, os maços de publicação são preparados para cada ponto de venda e separados por polo, preparados para serem enviados para todo o território nacional. A operação de expedição tem apenas lugar no Cacém e na Maia e tem enorme pressão de tempo, de acordo com a VASP.

As publicações são transportadas para os restantes polos de onde partem as rotas de distribuição. A Vasp tem 14 polos no país: Braga, Vila Real, Maia, Albergaria, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Alcanena, Cacém, Palmela, Évora, Ferreira do Alentejo e Guia.

Nem todos os pontos de venda estão abertos todos os dias, pelo que o número de jornais entregues em cada ponto ou mesmo as tiragens podem variar.