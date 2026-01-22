Shortlist. Golfe num clube privado, uma derradeira homenagem a Valentino e Le Spa

No Algarve, três dias neste hotel dão acesso ao clube de golfe The Els, a Hackett leva o Mediterrâneo a Savile Row, há um novo perfume Valentino, um hotel em Tenerife e um spa no centro de Lisboa.

1. Três dias no clube privado desenhado por Ernie Els

O Victoria Golf Resort & Spa Managed by Accor, em Vilamoura, tem uma nova experiência para os fãs de golfe: três noites que garantem acesso ao primeiro clube privado desenhado por Ernie Els em Portugal e ao histórico Old Course.

Com esta parceria, o hotel passa a ser o único resort onde os hóspedes podem ficar alojados e jogar no The Els Club, em Vilamoura, aberto desde 2025 e o primeiro clube de golfe privado do Algarve (e o primeiro Els Club da Europa).

O clube acolhe, a partir de 2026 e durante cinco anos, o Portugal Invitational, um torneio do Champions Tour que se realiza entre 31 de julho a 2 de agosto, reforçando o seu estatuto como destino de golfe de referência.

2. Hackett London apresenta nova coleção primavera/verão 2026

Já estão disponíveis nas lojas as novas peças da Hackett London para a primavera/ verão. Apesar de detida agora pelo grupo espanhol AWWG, a marca mantém-se fiel ao estilo do fundador Jeremy Hackett, treinado em SavileRow, e traz inspirações mediterrâneas, da Índia, Caraíbas e, em geral, de espírito de férias.

É também, explica a marca, uma seleção de peças pensada para ocasiões como casamentos, com os seus fatos leves em seersucker, e camisas numa nova paleta de cores. A nova coleção da Hackett vem também uma uma nova linha de swimwear, com polos e calções.

As novas peças estão disponíveis nas lojas e pontos de venda da marca em todo o mundo e também online.

3. Purple Melancholia, uma derradeira homenagem ao imperador Valentino

O icónico criador de moda Valentino morreu na sua casa em Roma na segunda-feira, deixando uma marca poderosa, muitas licenças com o seu nome e uma última fragrância, lançada oficialmente exatamente no dia 19: Purple Melancholia, que faz parte da coleção Born in Roma, lançada em 2019.

Purple Melancholy sucede a Coral Fantasy e Green Stravaganza, e pretende, com a sua paleta olfativa, evocar memórias. Está disponível em versões para mulher e homem e presta homenagem ao Rockstud de Valentino, uma das suas assinaturas. Nos frascos, um design piramidal revestido por um contraste marcante entre couro preto e o cativante roxo melancolia.

“Símbolo romano intemporal, o Rockstud transforma cada frasco num objeto cheio de história, instantaneamente reconhecível, refletindo o impacto inesquecível de encontrar a sua própria purple connection, diz a marca.

4. Baobab Suites, em Tenerife, com sele Domes Resorts

Baobab Suites, em Tenerife

A Domes Resorts acaba de entrar no mercado espanhol assumindo a operação do hotel de luxo Baobab Suites , em Tenerife, na Costa Adeje, uma das zonas mais emblemáticas da ilha.

O Baobab Suites tem 125 suites, três restaurantes, várias piscinas privadas, spa e Saplings Kid’s Club. Recentemente, e dando resposta aos pedidos na área do bem-estar e desporto, inaugurou quatro campos de padel, um campo de voleibol de praia, instalações de power biking e espaços dedicados a ioga e Pilates.

A ilha espanhola de Tenerife representa o terceiro país de entrada da Domes Resort, depois de se afirmar na Grécia e ter chegado ao Algarve, em 2022, com o Domes Lakes Resort, junto à Praia da Falésia.

5. Le Spa, no centro da cidade de Lisboa

No centro histórico de Lisboa e pretendendo responder à procura por experiências de wellness premium, o Le Spa é um espaço dedicado ao antienvelhecimento personalizado, regeneração e bem-estar consciente, integrado no Lisbon Chiado Hotel. Funciona diariamente entre as 09h00 e as 21h00, mediante marcação, e está aberto a hóspedes e clientes externos. Inclui piscina interior aquecida, salas de tratamento exclusivas, ginásio, sauna e banho turco.

A carta de tratamentos do Le Spa aposta numa abordagem personalizada, com foco no combate ao envelhecimento, combinando inovação técnica e ativos de elevada performance em parceria com a marca francesa Biologique Recherche, enquanto os tratamentos de corpo recorrem à Anne Semonin.