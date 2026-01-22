Tesla autónomo vai pagar metade do prémio de seguro

A Lemonade, uma insurtech pioneira em inovações, lançou o Autonomous Car Insurance, um novo seguro para veículos dirigido a veículos Tesla em modo de condução autónoma, utilizando a tecnologia Full Self-Driving (FSD) da marca.

É um dos primeiros seguros automóveis cujo preço varia consoante quem está a conduzir: o software ou o condutor humano.

Sempre que o FSD está ativo durante a condução, a Lemonade afirma que o preço do seguro pode ser reduzido em cerca de 50% para esses quilómetros. A seguradora utiliza dados de telemetria — partilhados através de uma colaboração técnica com a Tesla — para identificar quando o FSD está ligado e ajustar o risco – e o preço – em conformidade.

A Lemonade terá acesso a dados detalhados do veículo a que, normalmente, as seguradoras não têm acesso, permitindo distinguir entre quilómetros conduzidos de forma autónoma e quilómetros conduzidos por humanos.

Este passo representa, sem dúvida, um voto de confiança da seguradora na tecnologia de condução autónoma da Tesla. Neste momento o FSD é ainda, legalmente, um sistema que exige supervisão do condutor.

O que levou a Lemonade a baixar preços

De acordo com o Relatório de Segurança de Veículos Autónomos da própria Tesla, quando o sistema FSD de assistência ao motorista está ativado, a taxa de colisões, tanto as maiores quanto as menores, é inferior à média registada nos Estados Unidos.

O relatório também indica que o FSD é muito mais seguro quando comparado com um Tesla no modo Autopilot básico ou sem nenhum sistema ativo de assistência ao condutor. A Tesla afirma que com o FSD baixam para um sétimo o número de colisões maiores ou ligeiras, e para um quinto o número de colisões fora de autoestrada.

Nas estatísticas da marca automóvel, os dados representam que a probabilidade de uma grande colisão surge a cada cinco milhões de milhas com o FSD, enquanto a média nos EUA é de uma grande colisão a cada 699 mil milhas para todos os veículos, convencionais ou elétricos.

No entanto existe contestação a estes dados e as autoridades americanas continuam a investigar sinistros ocorridos quando sistemas de assistência ao condutor de um Tesla estavam ativos.

A tempo do Cybercab

Este avanço vem a propósito da intenção da Tesla em começar a produção em 2026 ou 2027 de um veículo elétrico concebido para condução totalmente autónoma. Não terá volante nem pedais.

O novo modelo Cybercab é uma aposta da Tesla para um serviço de robotáxi, um táxi autónomo sem condutor humano. Tem espaço para dois passageiros e foi desenhado desde o início como um carro sem controlos manuais.