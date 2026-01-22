Trump assina carta de criação do “Conselho de Paz”
Pelo menos 35 dos cerca de 50 chefes de Estado e de Governo convidados concordaram em participar no Conselho de Paz, segundo avançou a Casa Branca na terça-feira.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou hoje a carta de criação dum Conselho da Paz em Davos, na Suíça, momentos depois de ter garantido que o organismo iria trabalhar “em coordenação” com as Nações Unidas.
“A carta está agora em vigor e o Conselho da Paz é agora uma organização internacional oficial”, anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na cerimónia, que contou com a presença de vários líderes que aceitaram o convite de Washington para participar no Conselho.
mas Trump convidou hoje todos os países a aderir à organização.
