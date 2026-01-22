“Tu mereces Mac”: Nenny cria música personalizada a partir dos dados da app McDonald’s

A campanha digital "MacTrack" adapta a música criada e interpretada pela cantora Nenny de acordo com os hábitos dos utilizados da app da McDonald's.

A McDonald’s Portugal apostou na cantora Nenny na sua mais recente campanha digital “MacTrack”, sob o conceito “O teu ano merece um hit. Tu mereces Mac”. A partir dos hábitos de consumo dos utilizadores da App McDonald’s, cada utilizador pode ouvir a sua versão de uma música criada e interpretada pela cantora.

“Os pontos utilizados do Programa MyM e os produtos favoritos influenciam a versão final da música, criando uma experiência personalizada que reflete os momentos e escolhas que marcaram o ano de cada membro MyM”, explica a marca, em comunicado.

“Com a campanha MacTrack, cada membro do Programa MyM pode reviver o seu ano de 2025 com a McDonald’s de uma forma única. Através de uma experiência musical e de cupões exclusivos na App, reforçamos a proximidade com quem escolhe a McDonald’s, oferecendo benefícios personalizados, a partir das escolhas de cada cliente. Esta campanha reforça o papel da app McDonald’s como um ponto de contacto central na forma como nos relacionamos com os nossos consumidores”, explica Rita Montenegro, gestora do departamento de marca e experiência do cliente da McDonald’s Portugal.

A Fullsix, agência do grupo Havas responsável pela criação da experiência, explica, em comunicado próprio, que “os dados reais — como frequência de visitas, produtos favoritos e padrões de consumo — são processados por um sistema de personalização que converte informação transacional num videoclipe único”.

“O nosso grande desafio foi transformar dados de consumo numa experiência hiper personalizada e que as pessoas querem partilhar”, explica Pedro Morgado, director criativo da Fullsix.

A campanha MacTrack, com a assinatura criativa da TBWA, acontece na app McDonald’s e é complementada por várias ativações com presença nas redes sociais, Spotify, rádio, e um videoclip personalizado desenvolvido no âmbito da campanha. O planeamento de meios esteve a cargo da OMD.