Mobilidade

Vai ser mais fácil tirar carta sem aulas na escola de condução

Alterações anunciadas pelo Governo vão permitir também que os alunos possam fazer os exames em línguas que não o português.

O regime do ensino da condução por um tutor vai ser alargado e facilitado, retirando às escolas de condução parte do domínio que têm no ensino dessa prática. O Governo vai simplificar o “regime do ensino da condução com tutor”, na prática eliminando a necessidade de que quem ensina tenha de ter formação específica para tal.

Até aqui, já é possível que as aulas de condução sejam dadas por um tutor, por exemplo um dos pais do aluno, mas este tem de ter formação certificada para o fazer. Agora, de acordo com o que deverá ser aprovado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, há a “revogação da obrigatoriedade de formação do tutor”, enquanto o regime vai ser simplificado e a adesão – que é voluntária – agilizada.

Isto não quer dizer que se possa tirar a carta sem recorrer às escolas de condução, mas sim que o papel delas poderá ser reduzido, nomeadamente na componente das aulas. Ainda assim, compete às escolas de condução aferir da necessidade de aulas complementares e o registo do tutor tem de ser feito junto destas instituições, com a declaração que cumpre os requisitos (nomeadamente ter carta de condução válida e eventualmente outros critérios, ainda não conhecidos). Este regime é válido apenas para as cartas de categoria B, referentes a veículos ligeiros.

Outra das alterações prende-se com os exames para tirar a carta. Passa a ser permitida “a realização de exames em língua estrangeira para todas as categorias”, e será alinhado o reconhecimento das cartas de condução estrangeiros com o período de autorização de residência”. Será também feito um reforço dos meios de controlo de fraude relativamente aos títulos de condução.

