Vai ser mais fácil tirar carta sem aulas na escola de condução

O regime do ensino da condução por um tutor vai ser alargado e facilitado, retirando às escolas de condução parte do domínio que têm no ensino dessa prática. O Governo vai simplificar o “regime do ensino da condução com tutor”, na prática eliminando a necessidade de que quem ensina tenha de ter formação específica para tal.

Até aqui, já é possível que as aulas de condução sejam dadas por um tutor, por exemplo um dos pais do aluno, mas este tem de ter formação certificada para o fazer. Agora, de acordo com o que deverá ser aprovado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, há a “revogação da obrigatoriedade de formação do tutor”, enquanto o regime vai ser simplificado e a adesão – que é voluntária – agilizada.

Isto não quer dizer que se possa tirar a carta sem recorrer às escolas de condução, mas sim que o papel delas poderá ser reduzido, nomeadamente na componente das aulas. Ainda assim, compete às escolas de condução aferir da necessidade de aulas complementares e o registo do tutor tem de ser feito junto destas instituições, com a declaração que cumpre os requisitos (nomeadamente ter carta de condução válida e eventualmente outros critérios, ainda não conhecidos). Este regime é válido apenas para as cartas de categoria B, referentes a veículos ligeiros.

Outra das alterações prende-se com os exames para tirar a carta. Passa a ser permitida “a realização de exames em língua estrangeira para todas as categorias”, e será alinhado o reconhecimento das cartas de condução estrangeiros com o período de autorização de residência”. Será também feito um reforço dos meios de controlo de fraude relativamente aos títulos de condução.