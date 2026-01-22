Zelensky critica liderança europeia. “Europa precisa saber defender-se”

O presidente da Ucrânia fez duras criticas aos líderes europeus durante o seu discurso em Davos esta quinta-feira. Volodymyr Zelensky disse que a “Europa precisa saber como defender-se sozinha” e que o bloco “parece perdido quando tenta convencer o presidente norte-americano a mudar de posição”.

“Em vez de se tornar numa verdadeira potência global, a Europa continua a ser um belo, mas fragmentado, um caleidoscópio de pequenas e médias potências“, lamentou Zelensky no Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça, acrescentando que “a Europa parece perdida quando tenta convencer o presidente norte-americano a mudar” as suas posições.

O presidente ucraniano disse ainda que a “Europa ainda parece mais uma geografia, uma história, uma tradição, não uma verdadeira força política, não uma grande potência”.

O presidente ucraniano condenou a inação da Europa perante os desafios geopolíticos, incluindo a invasão russa à Ucrânia, afirmando que “nada mudou”.

“No ano passado, aqui em Davos, terminei o meu discurso com as seguintes palavras: ‘A Europa precisa de saber defender-se. Passou um ano. E nada mudou. Ainda estamos numa situação em que preciso repetir as mesmas palavras”, enfatiza o líder ucraniano.

“A Europa pode ajudar a construir um mundo melhor. A Europa deve construir um mundo melhor, e um mundo sem guerra, é claro. Mas para isso, a Europa precisa de força”, afiançou Volodymyr Zelensk.

“Passamos o ano passado a falar de armas de longo alcance para a Ucrânia. A solução estava ao alcance. Agora já ninguém fala disso, mas os mísseis russos continuam a mirar a Ucrânia. Amanhã pode ser qualquer país da NATO“, recordou Volodymyr Zelensky.

Em relação ao presidente norte-americano, o homólogo ucraniano não poupou críticas e disse que Trump “não vai mudar”. “Ele diz que adora a Europa, mas que não vai ouvir esta Europa”, assegura.

Zelensky aborda ainda o caso de Nicolás Maduro que foi sequestrado e retirado do país pelas forças norte-americanas. “Maduro está a ser julgado em Nova Iorque e Putin não está a ser julgado e este é o quarto ano da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, lamenta o presidente ucraniano.

O Presidente ucraniano anunciou, durante o Fórum Económico Mundial, uma cimeira trilateral com a Rússia e os Estados Unidos, a decorrer a partir de sexta-feira nos Emirados Árabes Unidos.

