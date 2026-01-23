⛽ Combustíveis voltam a subir. Diesel fica 1,5 cêntimos mais caro e gasolina meio cêntimo

Na próxima semana os combustíveis vão voltar a subir. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar 1,5 cêntimos mais caro e a gasolina meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Na próxima semana, quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,571 euros por litro de gasóleo simples e 1,668 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 1,9 cêntimos e a gasolina subiram 0,4 cêntimos, um comportamento diferente do esperado pelo mercado, que apontava para subidas mais expressivas nos preços de ambos os combustíveis.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 1,65%, para os 65,07 dólares por barril e caminham para a quinta semana consecutiva de ganhos.

Esta semana o Brent deverá registar um ganho de 1,1%, depois de o Presidente norte-americano ter renovado as ameaças conta o Irão, aumentando as preocupações de que uma ação militar possa perturbar o fornecimento de petróleo, num momento em que já se verificam interrupções no Cazaquistão.

Os preços do crude começaram a semana a subir à boleia das ameaças de Trump sobre a Gronelândia, mas quando acabaram por descer 2%, quando o Chefe de Estado norte-americano recuou na imposição de tarifas adicionais de 10% aos oito países que apoiam a Dinamarca, mas também na possibilidade de uma ação militar no país.

Trump disse quinta-feira que a Dinamarca, a NATO e os EUA chegaram a um acordo que permitiria o “acesso total” à Gronelândia. No entanto, também disse que os EUA têm uma “armada” a caminho do Irão, mas espera não ter de a usar, renovando os avisos a Teerão contra a morte de manifestantes ou a retoma do seu programa nuclear.

Navios de guerra, incluindo um porta-aviões e contratorpedeiros de mísseis guiados, vão chegar ao Médio Oriente nos próximos dias, segundo um responsável norte-americano citado pela Reuters, que recorda que os Estados Unidos atacaram o Irão em junho do ano passado.