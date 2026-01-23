5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira fica marcada pela divulgação do índice industrial de gestores de compras (PMI) da S&P Global, pela paralisação nacional de motoristas TVDE, pelo último dia do Fórum Económico Mundial 2026 em Davos, pela apresentação de um estudo acerca da dívida externa de Portugal, e ainda, pela discussão de vários projetos de lei no Parlamento sobre gás butano e propano.

Como estão as encomendas na Zona Euro?

Esta sexta-feira é divulgada uma estimativa rápida do índice industrial de gestores de compras (PMI), que mede o nível de atividade das encomendas no setor, pela S&P Global com o apoio do Hamburg Commercial Bank (HCOB). Em dezembro, o PMI da Zona Euro recuou de 52,8 para 51,5.

Paralisação de motoristas TVDE

O Movimento Cívico Somos TVDE convocou uma paralisação nacional dos motoristas TVDE, que irá durar até dia 24 de janeiro. Esta sexta-feira os motoristas desligam as aplicações da plataforma Uber durante as horas de ponta matinais, entre as 07h00 e as 10h00. No dia 24 é a vez da plataforma Bolt ser desligada.

Termina o Fórum Económico Mundial

Esta sexta-feira fica marcada pelo último dia do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Foram vários os líderes de governos, de empresas, da sociedade civil e da academia que estiveram reunidos no evento. Também o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, participou entre os dias 21 e 23 no evento.

Deputados debatem diplomas sobre gás

Esta sexta-feira são vários os diplomas em agenda a ser debatidos no Parlamento. Em discussão estará um projeto de lei do PCP que propõe o controlo e a fixação dos preços do gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado. A este juntam-se várias iniciativas parlamentares que defendem a redução do IVA aplicável às garrafas de gás butano e propano, apresentadas pelo Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e Livre. E, ainda, o PS irá apresentar um projeto de lei que cria um regime jurídico para a definição do preço do gás.

Apresentação de estudo sobre dívida externa

Esta sexta-feira será apresentado o estudo “Dívida Externa de Portugal: diagnóstico e contributo de uma política pública estruturante”, da autoria de Ricardo Cabral, João Alcobia e Carolina Saraiva, será apresentado, seguido de um debate com os antigos ministros da Economia Augusto Mateus, António Costa e Silva e Pedro Reis, às 17h, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).